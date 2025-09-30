Найщасливіший місяць: три знаки зодіаку, яким пощастить у жовтні 2025

3 знаки Зодіаку, яким пощастить у жовтні 2025 / © ТСН.ua

З настанням нового місяця та повного занурення в осінь, астрологи спрогнозували, що три знаки Зодіаку відчують найбільшу підтримку Всесвіту. На них чекають удача, сприятливі можливості та великі благословення. Експерти радять перевірити свій Сонячний, Місячний та Асцендентний знаки для отримання повного прогнозу.

Про це йдеться на parade.

Хто стане головним щасливчиком жовтня 2025

Овен (Aries)

Цей місяць принесе Овнам довгоочікуване звільнення від застою та невпевненості. Усе почнеться з повного Місяця, який відбудеться у вашому знаку 7 жовтня. Ця подія символізує завершення тривалого сезону затемнень, який міг принести хаос.

Наступні два тижні Овни зможуть попрощатися із самосаботажем та обмежуючими моделями поведінки, що заважали їм бути головними героями власного життя. Ключова зміна відбудеться 22 жовтня, коли Нептун вийде з ретрограду у вашому знаку та повернеться до Риб. Це розсіє «туман у голові» і дозволить побачити свої помилки. З цього моменту ви зможете приймати рішення, ґрунтуючись на інтуїції та мудрості, що суттєво зменшить невизначеність.

Терези (Libra)

Для Терезів жовтень стане місяцем чарівності та непереборного магнетизму. 13 жовтня Венера, планета кохання, стосунків та привабливості, входить у ваш знак. Це подарує Терезам сяючу ауру, яка створюватиме захоплюючі можливості проявити себе.

Люди почуватимуться легко і невимушено у вашій присутності, а оскільки сезон Терезів триватиме більшу частину місяця, це ідеальний час, щоб просити про послуги чи розпалювати романтичні стосунки. Використовуйте свій шарм, щоб запросити людину, яка вам подобається, на перше побачення. Зірки кохання та соціальних зв’язків складаються на вашу користь, забезпечуючи вам чудову позицію для отримання бажаного.

Скорпіон (Scorpio)

Космос робить Скорпіонів головним персонажем цього місяця. Увесь жовтень Марс, ваш сучасний планетарний управитель, перебуває у вашому знаку. Ця «планета-воїн» дарує вам впевненість, амбіції та сміливість для того, щоб вас сприймали серйозно у прагненні до своїх цілей.

Додатковий бонус: 6 жовтня Меркурій входить у Скорпіон, завдяки чому ви будете виглядати інтелектуальними, динамічними та здатними швидко освоювати нові навички. Це надихне інших дослухатися до ваших порад. Апогею удача досягне 23 жовтня, коли почнеться Сезон Скорпіона, що принесе ще більше видимості, можливостей та винагород.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

В жовтні ці знаки зодіаку відчують натхнення, тепло та романтичні відкриття. Головне, дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.