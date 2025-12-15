© ТСН.ua

Реклама

Бразильський екстрасенс Атос Саломе, якого часто називають «Живим Нострадамусом», зробив тривожне попередження щодо передбачення, яке його лякає найбільше.

Саломе озвучив низку подій, які, на його думку, можуть статися 2026 року.

Серед прогнозів екстрасенс назвав економічні кризи, зростання міжнародних конфліктів, які потенційно можуть призвести до Третьої світової війни, розвиток цифрових валют та появу нової смертельної хвороби, здатної спричинити хаос.

Реклама

Проте під час інтерв’ю для UNILAD Саломе виділив загрозу сонячних бур, які можуть мати руйнівні наслідки. Він стверджує, що «послідовні дані» свідчать про ймовірність таких явищ на початку березня 2026-го.

«Від 2024 року активність Сонця досягла піку та демонструє очевидну тенденцію до зростання нестабільності. Це не перебільшення, а реальний фізичний ризик, який наростає щомісяця, — пояснив пророк. — З мого прямого та об’єктивного погляду сонячні бурі зараз видаються найбільш правдоподібним сценарієм для негайного впливу на повсякденне життя, і це підтверджується серйозними науковими даними».

Екстрасенс також додав, що ця загроза заслуговує на повну увагу.

«Не через страх, а через вимірювані сигнали, які можуть співпасти з можливими відключеннями електроенергії, порушеннями зв’язку та збоями в технологіях у постраждалих регіонах», — зазначив він.

Реклама

Інші його прогнози на 2026 рік більш поступові, водночас сонячна активність може вдарити раптово, без попередження, пояснив Саломе.

За його словами, сонячні бурі можуть спричинити масові перебої та масштабні відключення електроенергії, що робить їх одним з найнебезпечніших сценаріїв на 2026 рік.

У матеріалі також йдеться, що за поясненням NASA, сонячна буря — це вибух частинок, магнітних полів і космічного пилу, викинутих Сонцем у сонячну систему. Коли такий потік спрямований на Землю, він може впливати на магнітне поле планети та спричиняти відключення електроенергії, про які попереджає Саломе. Втім, космічне агентство зазначає, що ці явища навряд чи безпосередньо загрожують людям на поверхні Землі.

Попередження пророка частково підтверджуються науковцями. В матеріалі посилаються, зокрема, на ABC і повідомлення про сонячний цикл, який розпочався у листопаді 2024 року та закінчення якого очікується у березні 2026-го.

Реклама

NASA додає, що приблизно раз на 11 років, під час піку сонячного циклу, магнітні полюси Сонця змінюють напрямок, а зірка переходить від спокійного стану до активного та нестабільного.

Сонячні бурі не є новинкою для Землі. Найвідоміша з них — Подія Каррінгтона у вересні 1859 року. Це була найсильніша задокументована геомагнітна буря, яка спричинила яскраві полярні сяйва та загоряння телеграфних станцій, згідно з дослідженням Геофізичного інституту Університету Аляски.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.