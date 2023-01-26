Не 2023 року: відомий карпатський мольфар дав невтішний прогноз щодо термінів закінчення війна

Мольфар з Карпат Василь Юращук, що війна в Україні триватиме ще два роки, але після 22 березня 2023 року українцям стане легше. За його прогнозами, після цієї дати російські ракети не атакуватимуть Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю ProUA.

"Саме цей день (22 березня - ред.) стане переламною точкою у повномасштабному вторгненні. Українцям далі стане набагато легше", - сказав мольфар.

На запитання, чи закінчиться війна 2023 року, він відповів: "Ще буде два роки так... Але це вже не біда буде".

Також мольфар оцінив загрозу повторного нападу Росії з території Білорусі. За його словами, провокації будуть, але все буде добре. У цьому контексті він зазначив, що найстрашніше буде з території РФ.

Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Особистий новий рік: астрологічний прогноз для Володимира Зеленського

Читайте також: