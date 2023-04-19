Не Донбас: екстрасенс Гордєєв назвав регіон, де на травневі свята треба бути "дуже обережними"

Відомий український екстрасенс і таролог Макс Гордєєв зробив прогноз, якою буде ситуація на фронті та загалом у країні на травневі свята.

Про це він розповів у своєму YouTube-каналі.

"Напад на Україну можливий. Вирішується, як вони будуть нападати. Можливість нападу на Україну є. Невелика, але є. Нам не можна забувати про те, з ким ми воюємо. Потрібно бути дуже обережними, особливо в центральних точках країни. Але нас більше залякують, тому що випадає карта ілюзії і обману - сімка кубків. Хвилюватися глобально, що на нас випустять безліч ракет, я думаю, що не варто", – сказав Гордєєв.

За його словами, окупанти своєю чергою дуже бояться Україну і майбутній контрнаступ ЗСУ. Росіяни не виключають, що під удар потраплять їхні міста, наприклад Бєлгород.

"Але я бачу, що ситуація дійсно може бути такою. Проте нічого не буду казати і просто промовчу", – загадково говорить таролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше екстрасенс Гордєєв передбачив, як відбуватиметься контрнаступ ЗСУ і коли чекати на ракетні удари.

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