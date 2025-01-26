Не поспішайте з доларом: мольфар порадив валюту, в якій краще зберігати гривню

Відомий учасник українського шоу "Битва екстрасенсів" Макс Гордєєв зробив розклад на гроші.
Екстрасенс Макс Гордєєв, розклавши карти Таро, порадив валюту, в якій найкраще зберігати гривню.
Про це йшлося у відео Макса Гордєєва на TikTok.
"Не спішіть із доларом. Його дійсно будуть "зливати", але не спішіть", — радить мольфар.
За словами таролога, події з валютою розтягнуться часі.
"Це не буде сьогодні, завтра чи через тиждень. Це пов’язано з тим, що ми все ж будемо входити в Євросоюз. На вашому місці, я б почав купувати євро", — радить Гордєєв.
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Нагадаємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Тим часом відомий астролог надав прогноз закінчення війни в Україні. За словами Володимира Бадіяна, це станеться несподівано.
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