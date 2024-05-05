Не робіть цього на Великдень, щоб не накликати біду: мольфар назвав сім суворих заборон

В народі є низка заборон, чого не можна робити на Великдень, аби не накликати біду на себе та свою родину.

Мольфра Макс Гордєєв для Уніан назвав сім заборон, чого категорично не можна робити у це світле свято.

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Не можна бути жадібним

За його словами, саме жадібність породжує негативні вібрації у людей, а також заздрість. Тому, щоб мати неймовірно чисту енергію, нам в жодному разі не можна бути жадібними та заздрісними.

Якщо сьогодні на своїй дорозі ви зустріли людину, яка потребує допомоги - не проходьте повз, допоможіть, чим можете. Не будьте осторонь також від проблем, які відбуваються у вашій родині, наголошує Гордєєв.

Не можна лаятися

"В таке велике свято як Великдень не дозволяємо собі і маленького негативного слівця. Ви можете не тільки зруйнувати енергію у вашій родині, а й залякати деяких позитивних духів, які будуть поруч з вами", - каже мольфар.

Не переїдати

В цей день, наголошує мольфар, бажано тримати баланс. Святкувати можемо, але пам‘ятаємо, що у всьому повинна бути міра.

"Якщо ж ви хочете енергетично почиститись від всього негативу, в мене є для вас порада - не пити і не їсти на Пасху взагалі. Таким чином, ви може допомогти собі у зціленні свого організму та аури. Ви можете зробити собі такий ритуал, але пам'ятайте, що це особистий вибір кожного", - додав Гордєєв.

Не працювати

Сьогодні заборонена будь-яка активна праця, тому що сьогодні має бути свято. Також в цей день ви повинні насолоджуватись енергією. У цей день потрібно відпочивати. Насичуйтесь тією енергією, яка буде у вас в родині та в домі.

Не прибирати

"Я розумію, що в багатьох можуть бути якісь побутові справи. Якщо в цей день ви почнете прибирати, тоді виметете або вимиєте всю позивну енергію з дому", - каже експерт.

Не ходіть на кладовище

Як пояснив Гордєєв, на Великдень дуже сильна енергетика. Якщо ви підете на цвинтар та будете згадувати дуже близьку вам людину, тоді будете перебувати в енергії печалі та суму, продовжив мольфар. Це може бути в негативному форматі для вас та вашої енергії. Цвинтар не для свята, а в інший день вже після нього.

Не сваритися

Саме на Великдень треба миритися, пробачати та казати слова любові. Ні в якому разі не можна сваритися! Якщо ви порушите це правило, на жаль, біди та негатив прийдуть до вас в хату дуже швидко. Тому сфокусуйтесь у цей день лише на позитиві та гарному настрої.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів" назвала важливі дні у травні.

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