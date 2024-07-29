Не Трамп і не Гарріс: британська провидиця приголомшила передбаченням щодо майбутнього президента США

Віце-президентка Камала Гарріс не переможе у виборах США 2024 року і не очолить країну. Так само і 45-й президент Дональд Трамп не стане 47-м.

Про це сказала єдина у світі так звана ворожка на спаржі з Британії Джемайма Пакінгтон, пише Daily Star.

За словами провидиці, спаржа показала, що ні Трамп, ні Камала Гарріс не очолять Білий дім у листопаді 2024 року. На виборах у США у Дональда Трампа несподівано відбере Мішель Обама, яка поки що не бажає взяти участь у перегонах.

Нагадаємо, що український астролог Влад Росс навпаки передбачив, що війна в Україні закінчиться завдяки Камалі Гаррісі і назвав цікаві деталі.

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