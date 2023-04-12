Не усі: екстрасенс передбачив, скільки відсотків території вдасться звільнити ЗСУ під час контрнаступу

Екстрасенс Макс Гордєєв, що під час весняного контрнаступу українській армії вдасться звільнити більшість територій, які були окуповані російськими військовими - орієнтовно 80%.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

"Перша карта випала "Сонечко", яка означає, що Україна зараз почала "жарити" глобально і сильно по всіх напрямках. Я бачу, що йде визволення багатьох територій. Енергетика буде сильною і активною на нашій стороні. Те, що запланували ЗСУ, справдиться на 80%", - сказав Гордєєв.

Окрім того, екстрасенс попередив про загрозу масованих обстрілів.

"Росія і надалі, на жаль, обстрілюватиме міста, але вже не з такою впевненістю. Зараз вони готуються відбиватися, бо знають, що контрнаступ їх "накриє", - додав Гордєєв.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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