Не все виявиться жартом: прогноз за оракулом Ленорман на 1 квітня

Оракул Ленорман / © ТСН

Цей день проходить під впливом карт Лисиця — Лист — Місяць. Це поєднання говорить про ілюзії, інформацію та емоції.

Не все, що ви почуєте або побачите, буде правдою. Але водночас саме через сумніви відкриється щось важливе.

День має подвійне дно: зовні — легкість, всередині — серйозні процеси.

Робота і фінанси

У робочих питаннях варто бути особливо уважними до деталей.

Можливі:

— не зовсім чесні умови

— недомовленості

— інформація, яку подають не повністю

Перед ухваленням рішень перевіряйте факти. Інтуїція сьогодні працює краще за логіку.

Стосунки

У стосунках може виникнути відчуття невизначеності.

Хтось може щось недоговорювати або поводитися не так, як зазвичай.

Важливо не робити поспішних висновків — правда відкриється трохи пізніше.

Психологічний стан

Емоції можуть коливатися: від легкості до підозр і сумнівів.

Це нормальна реакція на енергію дня.

Спробуйте не занурюватися у тривожні сценарії — не все є таким, як здається.

Порада від Ленорман

Не довіряйте першому враженню.

Дайте подіям розкритися.

Сьогодні краще спостерігати, ніж діяти різко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.