Не все виявиться жартом: прогноз за оракулом Ленорман на 1 квітня
1 квітня може принести не лише легкість і гумор, а й ситуації, де правда проявиться неочікувано і змусить подивитися на речі інакше.
Цей день проходить під впливом карт Лисиця — Лист — Місяць. Це поєднання говорить про ілюзії, інформацію та емоції.
Не все, що ви почуєте або побачите, буде правдою. Але водночас саме через сумніви відкриється щось важливе.
День має подвійне дно: зовні — легкість, всередині — серйозні процеси.
Робота і фінанси
У робочих питаннях варто бути особливо уважними до деталей.
Можливі:
— не зовсім чесні умови
— недомовленості
— інформація, яку подають не повністю
Перед ухваленням рішень перевіряйте факти. Інтуїція сьогодні працює краще за логіку.
Стосунки
У стосунках може виникнути відчуття невизначеності.
Хтось може щось недоговорювати або поводитися не так, як зазвичай.
Важливо не робити поспішних висновків — правда відкриється трохи пізніше.
Психологічний стан
Емоції можуть коливатися: від легкості до підозр і сумнівів.
Це нормальна реакція на енергію дня.
Спробуйте не занурюватися у тривожні сценарії — не все є таким, як здається.
Порада від Ленорман
Не довіряйте першому враженню.
Дайте подіям розкритися.
Сьогодні краще спостерігати, ніж діяти різко.
