Небезпека на вихідних та коли завершиться війна: відомий астролог Влад Росс приголомшив прогнозом

Астролог Влад Росс спрогнозував можливу дату закінчення війни / © ТСН

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На вихідних можлива нова небезпека для столиці з боку Росії, не виключається атака в інші дні на Кривий Ріг, але в глобальному сенсі війна РФ проти України, ймовірно, наближається до фіналу і є орієнтовні дати закінчення — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку астролог Влад Росс.



Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.





Що буде з наступом



Спираючись на власні дослідження та тлумачення, Росс спрогнозував, яким може бути наслідок літнього наступу окупантів.

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«Я бачу, що все закінчиться. Тим більше — був такий удар 1 червня (коли за допомогою дронів були атаковані російські військові літаки — Ред.)», — каже Влад Росс.



Та приголомшив прогнозом: «Все йде до кінця, ініціатива перехвачена. 25.05.25 Сатурн увійшов до знаку Овна. Сатурн — це заморозка конфлікту. Окупанти кажуть, що підуть на Суми, підуть на Харків, але ці плани не здійсняться».



Невипадкова книга про тирана



За його словами, українські військові можуть знищити «ще декого».



«Недарма президент України Зеленський купив книгу про вбивство тирана. Зараз може бути конкретний «наїзд» на очільника Кремля. Або останній закінчить війну, або може бути вбитий. Війна може закінчитися після смерті диктатора, а диктаторів вбивають в рік Змії. В 1953 помер Сталін, в 1989 була велика геополітична катастрофа для Росії (вивід військ з Афганістану — Ред.)», — пояснює Росс.



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Астролог не виключає настання такої ж катастрофи для Росії і в 2025 році.



Та додає: «Вчора (1 червня — Ред.) була поставлена жирна кома, був поставлений знак оклику, хоча поставлено це мало бути 9 травня. Я не бачу того, що армія РФ може продовжувати цю війну».



Яким містам загрожує найбільша небезпека



На це питання Влад Росс відповів так: «Є два міста. Це Кривий Ріг та Київ. Якщо «Орешнік» полетить, то може вдарити по Кривому Рогу». Для Києва небезпечний період може бути на вихідних — в суботу та неділю».



Небезпечні дати-2025



Астролог вважає, що такими днями можуть бути ті, на які прийдуться затемнення.



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«У вересні, в першій та другій декаді буде коридор затемнень. Складна ситуація може бути наприкінці серпня. Тобто друга половина серпня та перша половина вересня — це той час, коли можуть статися катаклізми, початися епідемії, повторення на захворюваність COVID», — каже Влад Росс.



Коли закінчиться війна



На уточнювальне питання про те, чи є, згідно астрологічного прогнозу, конкретні дати закінчення війни, Росс відповів так: «Все повинно було закінчитись у травні, але вони (росіяни — Ред.) тягнуть час. Наприклад, цілий тиждень або більше вигадували меморандум. Я вважаю, що поки Сатурн буде в Овні, до кінця літа, в будь-який час можна закінчити війну. Тенденція завершення почалася 25.05.25. Тільки в Москві не можуть зрозуміти, що час завершувати».



Але при цьому він додав: «Далі буде складніше завершувати».



Водночас Росс не погоджується з тими прогнозами, які кажуть про багаторічну війну.



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«Це смішно. В Росії буде економічна криза, обвал рубля. Мій прогноз такий: у серпні станеться надзвичайна подія, аналогічна тієї, яка була в 1998 році. Обвалення банківської сфери», — впевнений астролог.



Раніше повідомлялось про те, що переможниця «Битви екстрасенсів» назвала подію, яка стане «початком кінця» у війні Росії проти України.

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