Китайський гороскоп / © AP

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Від середи, 25 листопада 2026 року, для чотирьох знаків китайського зодіаку розпочнеться спокійніший період. Вони зможуть позбутися зайвих переживань, розв’язати фінансові проблеми та відновити душевну рівновагу.

Про це повідомило видання Your Tango.

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За китайським календарем, 25 листопада мине під знаком Водяного Півня. В астрології стихію Води пов’язують з інтуїцією та внутрішнім спокоєм, а Півня — зі спостережливістю та дисциплінованістю. Поєднання цих якостей допоможе представникам чотирьох знаків менше хвилюватися та легше долати труднощі.

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Кролик

У житті Кроликів поступово вщухатимуть негаразди, які заважали їм почуватися комфортно. Представники цього знака стануть терплячішими та усвідомлять, що не всі проблеми потребують негайного розв’язання.

Замість того щоб витрачати сили на тривогу та роздратування, Кролики зосередяться на власному добробуті. Це допоможе їм повернути відчуття стабільності та спокою.

Коза

Найбільші зміни для Кіз стосуватимуться фінансової сфери. Численні витрати протягом року змушували їх хвилюватися через гроші, однак уже 25 листопада ситуація почне змінюватися.

Навіть якщо виникнуть непередбачені витрати, представники цього знака знайдуть спосіб упоратися з ними. Астрологи також радять Козам поступово формувати фінансовий резерв, щоб упевненіше почуватися в майбутньому.

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Собака

Неприємні ситуації у стосунках та фінансові труднощі, спричинені вчинками інших людей, могли тривалий час непокоїти Собак. Від середи вони почнуть інакше ставитися до цих обставин.

Представники знака зосередяться на власних рішеннях і перестануть брати на себе відповідальність за чужі помилки. Встановлення особистих меж допоможе їм відновити емоційну рівновагу.

Свиня

Народжені під знаком Свині усвідомлять, що останнім часом приділяли забагато уваги потребам інших, нехтуючи власними бажаннями. Від 25 листопада вони почнуть змінювати свої пріоритети.

Свині переглянуть розпорядок дня та знайдуть більше часу для себе. Уміння розподіляти справи, відмовлятися від зайвих зобов’язань і зосереджуватися на важливому зробить їхнє життя значно спокійнішим.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 23 листопада 2026 року — день загальної — вселенської — радості, коли категорично заборонено нудьгувати й сумувати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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