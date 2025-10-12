Нептун у Рибах з 22 жовтня 2025 року до 27 січня 2026 року: гороскоп для знаків зодіаку

Нептун / © ТСН.ua

З 22 жовтня 2025 року до 27 січня 2026 року Нептун — планета мрій, підсвідомості та ілюзій — знову перебуватиме у знаку Риб, своєму домі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що несе Нептун у Рибах

Нептун у Рибах пробуджує у людях співчуття, віру, натхнення і духовність. У цей період зростає чутливість, прагнення до допомоги іншим, а також інтерес до містичних практик, психології, музики, мистецтва і снів.

Це час, коли колективна підсвідомість відкривається — люди сильніше відчувають емоції оточення, стають вразливішими, але й здатні до більшої емпатії. Водночас Нептун може створювати ілюзії: важливо відрізняти мрію від самообману, а віру — від втечі від реальності.

Під його впливом світ немов загортається у туман — не все видно чітко, але інтуїція підказує правильний напрямок.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен. Вам доведеться зупинитися і прислухатися до себе. Сни, інтуїція, випадкові збіги — все це підкаже, у який бік рухатися. Але уникайте втечі від проблем.

Телець. Нептун активізує ваше бажання творити й допомагати. Це добрий час для волонтерства, благодійності чи мистецьких проєктів. Остерігайтеся надмірного ідеалізму в дружбі.

Близнюки. Може виникнути плутанина у професійних планах. Не довіряйте чуткам і неперевіреній інформації. Вірте у своє покликання, але тримайте ноги на землі.

Рак. Ваш духовний світ розширюється. Пошук сенсу, віра, медитації, інтерес до психології чи езотерики можуть змінити вас зсередини. Добре мандрувати або навчатися новому.

Лев. Нептун піднімає питання довіри, інтимності, глибоких почуттів. Ви можете зануритися в сильні емоції — навчіться їх приймати без контролю. Чудовий період для мистецтва.

Діва. Стосунки з людьми стають загадковими — не все так, як здається. Уникайте ідеалізації партнера. Якщо ж навчитеся приймати людей без очікувань, отримаєте гармонію.

Терези. Підвищиться чутливість до атмосфери на роботі. Можливі коливання настрою, втома. Займайтеся тим, що живить душу, а не лише приносить результат.

Скорпіон. Нептун дарує натхнення у творчості, любові та духовності. Може з’явитися відчуття, що ви знову мрієте, як колись у дитинстві. Довіряйте серцю — воно веде у правильний бік.

Стрілець. Період глибокого внутрішнього очищення. Хочеться тиші, дому, спогадів. Не тікайте у самотність, натомість використайте цей час для емоційного перезавантаження.

Козеріг. Інтуїція посилюється, слова стають магією. Використовуйте силу мови з розумом — усе сказане може швидко матеріалізуватися. Не дозволяйте страхам керувати вашими думками.

Водолій. Зміни у фінансовій сфері можуть бути неочевидними. Слухайте внутрішні відчуття — вони підкажуть, у що варто вкладати сили й ресурси. Не вірте обіцянкам без підтверджень.

Риби. Це ваш період. Нептун у вашому знаку пробуджує внутрішнього провидця. Ваша сила — у доброті, чутливості та мрії. Але остерігайтеся надмірної жертвенності.

Поради на період Нептуна в Рибах

Довіряйте інтуїції, але перевіряйте факти. Слухайте сни — вони можуть нести підказки. Займайтеся творчістю, медитацією, мистецтвом. Уникайте токсичних людей та енергетичного виснаження. Не ідеалізуйте тих, хто поруч — бачте людей такими, якими вони є.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.