Нептуніанський супермолодик: відома астропсихологиня розповіла, що на нас чекає (відео)

З 15 по 19 березня, за словами астропсихологині, треба підготувати себе до прийняття нових енергій, щоб нового Сонячного року почати все з чистого аркуша.

Астропсихологиня Олена Осипенко пропонує зазирнути в майбутнє та розшифрувати головні космічні знаки першого молодика весни для усіх мешканців Землі. 10 березня об 11:00 за часовим поясом України настане третій за рахунком молодий місяць у 2024 році. Місяць цього дня проходитиме знову, як і минулого місяця, на мінімальній відстані від Землі. Саме тому ця подія по-особливому сильно впливатиме на людей та природу. Є така астрологічна практика – прогноз молодиків.

Про це Олена Осипенко розповіла на своєму YouTube каналі.

"Ми проживаємо від одного молодика до іншого як маленьке життя довжиною в місячний місяць. У цьому житті є початок або народження, є і закінчення, яке дає початок наступному місячному місяцю як новій сходинці життя. І так 12 разів на рік. Цей місячний місяць, який розпочнеться з молодика 10 березня, а закінчиться сонячним затемненням 8 квітня, буде дуже значущим для усіх людей. Він просто переповнений для нас усіх найважливішими космічними знаками", – каже астропсихологиня.

Осипенко пропонує зазирнути до календаря: після зустрічі молодика на Місяці, що зростає, у нас з вами є всього декілька сприятливих днів для реалізації своїх важливих справ. Це 11-те, 12-те до 13:00 та 13 березня.

"За календарем стародавніх Аріїв за зороастрійською традицією щороку у березні місяці за п'ять днів до дня весняного рівнодення ми з вами проживаємо так звані "нульові дні" або дні Дельфіна. Цього року – від 15 до 19 березня. За давнім звичаєм саме ці "нульові дні" призначалися для наведення порядку у своїх будинках і навколо них. У ці дні був суворий піст і сім'ї поминали своїх предків", – зазначає вона.

Від 15 по 19 березня, за словами астропсихологині, ми готуємо себе до прийняття нових енергій, щоб нового Сонячного року почати все з чистого аркуша.

"Проживіть ці п'ять днів у чистоті духу та тіла. Дуже важлива у ці особливі дні чистота у думках, словах та вчинках", – рекомендує Олена Осипенко.

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Сім'янишин передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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