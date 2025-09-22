Неймовірні передбачення, що збулися: 9 провидців, чиї слова змушують вірити в містику

Моторошні пророцтва, що збулися, змішують вірити у містику

Пророки та провидці завжди захоплювали людство. Їхні передбачення, що іноді вражально збігалися з реальними подіями, породили безліч легенд та міфів. Від Нострадамуса, який передбачив прихід Гітлера, до Джин Діксон, що пророкувала смерть Кеннеді — ці історії показують, як тонко переплітається містика з реальністю.

Про це пише Sky History.

Пророцтва, що передбачили долю королів

Одним з найвідоміших пророків був Роберт Ніксон — «Чеширський пророк», який жив у XV столітті. Одного разу в таверні він здивував усіх передбаченням: «Коли ворон збудує гніздо в пащі кам’яного лева на даху церкви в Чеширі, король Англії буде вигнаний зі свого королівства, щоб не повернутися ніколи». Через двісті років, 1688 року, ворон дійсно збудував гніздо на гаргуйлі, а наступного дня король Яків II був повалений і висланий до Франції.

Сестра-бенедиктинка Елізабет Бартон, відома як «Свята діва з Кента», набула популярності в Англії завдяки своїм пророцтвам. Проте її популярність закінчилася, коли вона почала пророкувати, що король Генріх VIII «помре смертю лиходія», якщо розлучиться з Катериною Арагонською та одружиться з Анною Болейн. Король Генріх VIII, який мав славу кривавого диктатора, не став терпіти подібних заяв, і Елізабет разом з п’ятьма спільниками було страчено як «фальшиву пророчицю».

Французький окультист Жак Казот на одній із паризьких вечірок 1788 року шокував гостей, передбачивши, що короля Людовика XVI, а також багатьох присутніх стратять на гільйотині. Менше ніж за п’ять років більшість із них дійсно було страчено під час Французької революції. Сам Казот також розділив їхню долю — його було обезголовлено 1792 року.

Передбачення великих подій

Нострадамус — найвідоміший провидець, якому приписують безліч історичних передбачень, зокрема прихід Наполеона та падіння Берлінської стіни. Однак найпопулярнішим є пророцтво про прихід Адольфа Гітлера. Нострадамус у своїх «Пророцтвах» писав про народження лідера «у горах Австрії поблизу Рейну» та про битву проти «Гістера». Хоча більшість вчених вважають це тлумачення помилковим (адже «Hister» — це давня назва Дунаю), воно міцно вкорінилося в масовій культурі.

Вільям Ліллі, син фермера, свого часу став одним з найвпливовіших астрологів Англії. 1651 року він опублікував книгу «Монархія або не монархія» з малюнками, які, як згодом стверджували, точно передбачили Великий лондонський вогонь 1666 року. Після пожежі його навіть звинуватили в підпалі, проте він мирно дожив до глибокої старості.

«На полі битви під Каллоденом проллється найкраща кров горян, і не буде пощади», — такі слова промовив у XVII столітті Браханський провидець, фермер Кеннет Маккензі. Через століття, 1746 року, на цьому місці відбулася битва при Каллодені, де армія повстанців була розгромлена урядовими військами, які, за свідченнями, дійсно не виявляли милосердя до переможених.

Єврейський телепат Вольф Мессінг, який працював на Сталіна, ще до початку Другої світової війни передбачив долю Гітлера. 1937 року у варшавському театрі він заявив: «Якщо Гітлер піде війною на Схід, на нього чекає смерть». Він також, як стверджують, передбачив, що радянські танки увійдуть до Берліна.

Передбачення долі та смерті

Шведський поліглот Емануель Сведенборг мав чимало містичних здібностей. Він стверджував, що може спілкуватися з духами та передбачив пожежу в Стокгольмі 1759 року, перебуваючи за 250 миль від міста. Його найдивовижнішим пророцтвом була власна смерть. 1772 року він написав листа засновнику методистської церкви Джону Веслі, в якому повідомив, що 29 березня приєднається до «світу духів». Того дня Сведенборг і справді помер.

Американська астрологиня Джин Діксон прославилася своїми передбаченнями, за що її прозвали «національною провидицею». Уже 1952 року вона заявила, що «блакитноокий демократ», який переможе на виборах 1960 року, «буде вбитий або помре на посаді». Це пророцтво збулося 22 листопада 1963 року, коли президент Джон Ф. Кеннеді був убитий у Далласі. За словами Діксон, вона навіть знала, що частина імені вбивці була «Освальд», і благала Кеннеді не їхати туди. Проте критики вказують на те, що багато її пророцтв виявилися хибними, а це могло бути лише вдалим збігом.

Нагадаємо, згідно з пророцтвом Ванги, 2026 року людство може зіткнутися з масштабними землетрусами, екстремальними кліматичними змінами та із зустріччю з прибульцями.