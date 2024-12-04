Ніч Крампуса 5 грудня 2024 року: традиції та звичаї Європи

Крампус є частиною традицій, які підкреслюють необхідність дотримання моральних норм і виховання у дітей слухняності та доброти.

Крампус — це персонаж європейського фольклору, пов'язаний із різдвяними та новорічними святами, особливо в країнах Центральної та Східної Європи, таких як Австрія, Німеччина, Угорщина та Чехія. Його зображають як демонічну істоту, що є протилежністю доброго святого Миколая. Якщо святий Миколай приносить подарунки слухняним дітям, то Крампус карає неслухняних, використовуючи різки, мішок чи ланцюги.

Образ Крампуса

Крампуса зазвичай зображають з чорним хутром, рогами, довгим язиком і копитами. Він носить ланцюги, що символізують його підкорення добру, і часто має мішок або кошик, у який він "забирає" неслухняних дітей. Цей страхітливий образ походить із дохристиянських традицій, де він уособлював духа, який лякає та карає.

Походження та історія

Коріння Крампуса сягає язичницьких вірувань альпійського регіону, де він був пов'язаний із ритуалами зимового сонцестояння. З приходом християнства його образ інтегрували в святкування Дня святого Миколая (6 грудня). У ніч напередодні цього дня (5 грудня) відзначають "Крампуснахт" — Ніч Крампуса, коли люди переодягаються в костюми та маски Крампуса, щоб "лякати" інших.

Сучасні традиції

Сьогодні традиції, пов'язані з Крампусом, стали частиною культурної спадщини. У багатьох містах Європи проводять фестивалі та ходи, відомі як "Крампуслауф" (Біг Крампусів), де учасники у костюмах Крампуса проходять вулицями. Такі події набули популярності не лише в Європі, а й у багатьох інших країнах, завдяки зростанню інтересу до цього фольклорного персонажа.

Крампус символізує баланс між добром і злом, нагородою та покаранням, нагадуючи про відповідальність за свої вчинки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про чудернацькі різдвяні персонажі світу, якими лякають дітей.

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