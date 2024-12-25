Нострадамус зробив передбачення на 2025 рік: війни в Британії, астероїди та новий лідер

За прогнозами французького астролога, у 2025 Землю очікують конфлікти між світовими гігантами, катастрофи, а також прориви у медицині та технологіях.

Французький астролог Нострадамус, хоч і помер понад 450 років тому, продовжує інтригувати своїми загадковими передбаченнями. Його пророцтва зі збірки Les Prophéties 1555 року тепер трактують як попередження про непрості часи у 2025-му.

Про це пише Lad Bible.

Що ж очікує нас у 2025 році?

Лондон. / Фото: Associated Press

1. Війна і чума в Британії

Нострадамус натякає, що Великій Британії загрожують війни та навіть повернення стародавньої чуми.

“Королівство буде відзначено війнами настільки жорстокими, що з’являться вороги зсередини й ззовні” — писав він.

Експерти припускають, що це може бути метафорою нестабільності всередині країни.

2. Конфлікт між світовими гігантами

Передбачення також включають загострення між великими державами. Деякі дослідники пов’язують це із загрозою ядерної війни.

Але є і позитив: Нострадамус пророкує прорив у медицині.

Фото: pixabay.com

3. Катастрофи й астероїд

Чутки про кінець світу знову з’являються, адже Нострадамус писав про величезний астероїд, який може знищити Землю. Він також передбачав повені та виверження вулканів, які можуть зачепити Амазонію.

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4. Новий лідер і водна імперія

Одне з найзагадковіших пророцтв стосується загадкового лідера, який створить нову “водну імперію”. Що це означає? Можливо, йдеться про зміни у використанні водних ресурсів або технології.

Попри похмурі прогнози, інтерпретації Нострадамуса залишають багато простору для фантазії. Хочеться вірити, що ці слова залишаться лише гіпотезами, а 2025 рік стане менш драматичним.