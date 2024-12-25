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Нострадамус зробив передбачення на 2025 рік: війни в Британії, астероїди та новий лідер

Нострадамус зробив передбачення на 2025 рік: війни в Британії, астероїди та новий лідер

За прогнозами французького астролога, у 2025 Землю очікують конфлікти між світовими гігантами, катастрофи, а також прориви у медицині та технологіях.

Французький астролог Нострадамус, хоч і помер понад 450 років тому, продовжує інтригувати своїми загадковими передбаченнями. Його пророцтва зі збірки Les Prophéties 1555 року тепер трактують як попередження про непрості часи у 2025-му.

Про це пише Lad Bible.

Що ж очікує нас у 2025 році?

Лондон. / © Associated Press
Лондон. / Фото: Associated Press

1. Війна і чума в Британії
Нострадамус натякає, що Великій Британії загрожують війни та навіть повернення стародавньої чуми.

“Королівство буде відзначено війнами настільки жорстокими, що з’являться вороги зсередини й ззовні” — писав він.

Експерти припускають, що це може бути метафорою нестабільності всередині країни.

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2. Конфлікт між світовими гігантами
Передбачення також включають загострення між великими державами. Деякі дослідники пов’язують це із загрозою ядерної війни.

Але є і позитив: Нострадамус пророкує прорив у медицині.

© pixabay.com
Фото: pixabay.com

3. Катастрофи й астероїд
Чутки про кінець світу знову з’являються, адже Нострадамус писав про величезний астероїд, який може знищити Землю. Він також передбачав повені та виверження вулканів, які можуть зачепити Амазонію.

Кораблі НАТО / ©
Кораблі НАТО

4. Новий лідер і водна імперія
Одне з найзагадковіших пророцтв стосується загадкового лідера, який створить нову “водну імперію”. Що це означає? Можливо, йдеться про зміни у використанні водних ресурсів або технології.

Попри похмурі прогнози, інтерпретації Нострадамуса залишають багато простору для фантазії. Хочеться вірити, що ці слова залишаться лише гіпотезами, а 2025 рік стане менш драматичним.

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