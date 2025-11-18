Нострадамус зробив моторошні пророцтва до кінця 2025 року: що чекає на Україну

Нострадамус / Ілюстративне фото / © Pixabay

Моторошні пророцтва французького астролога Нострадамуса можуть вказувати на катастрофічне завершення 2025 року, включно з початком війни в Англії, падінням метеорита та новою пандемією. Його прогнози також стосуються «кінця тривалої війни», що трактують як війну в Україні.

Про це пише Mirror.

Нострадамус передбачав початок конфлікту на території Англії, падіння космічного тіла на Землю та появу при владі «водного» лідера. Історичний канал називає астролога «найвідомішим провидцем», і саме він описував у своїх катренах масштабні катастрофи, які нібито мали б статися в останні місяці 2025 року.

Серед іншого, Нострадамус згадував і про «кінець тривалої війни», що багато хто пов’язує з можливою розв’язкою російсько-української війни.

«Під час довгої війни вся армія виснажена, і вони не знаходять грошей для солдатів; замість золота чи срібла вони почнуть карбувати шкіру, галльську мідь і місячний серп», — писав провидець.

Водночас радіти зарано: згідно з його пророцтвами, завершення одного конфлікту може збігтися з початком нового — уже ближче до Європи — та появою ще однієї хвороби. У катренах зазначено: «Коли ті з європейських земель побачать, що Англія поставила свій трон позаду себе. На її флангах будуть жорстокі війни. Королівство буде позначене надзвичайно жорстокими війнами, вороги постануть і всередині, і ззовні. Велика пошесть із минулого повернеться, не буде під небом ворога смертельнішого».

Окрім ризику нової війни, Нострадамус нібито попереджав і про удар астероїда, який може знищити все живе на планеті.

«Із космосу підійметься вогненна куля, провісник долі, світ благатиме. Наука й доля у космічному танці — доля Землі, другий шанс», — зазначено в його пророцтві.

У політичних пророцтвах астролог натякав, що «великі держави зіткнуться». Деякі дослідники розглядають це як можливу загрозу ядерного протистояння. Крім того, Нострадамус писав про «зменшення впливу усталених західних країн та появу нових світових сил».

Однак фахівці закликають сприймати ці твердження обережно.

«За останній тиждень ми спостерігаємо сплеск суспільної тривоги через вірусні інтерпретації катренів Нострадамуса, які нібито передбачають катастрофу. Важливо пам’ятати, що Нострадамус писав загадками та метафорами», — зазначила експертка-провидиця Джоан Джонс із Trusted Psychics.

Вона додала, що реакція людей на такі пророцтва більше свідчить про їхні внутрішні страхи, ніж про реальні прогнози.

«Історично багато його пророцтв підганяли під сучасні страхи, тому нинішня паніка швидше свідчить про колективну тривожність, а не про буквальні передбачення», — сказала Джонс.

До слова, болгарська провидиця Ванга свого часу озвучила пророцтво про низку тривожних світових подій. На 2026 рік вона нібито передбачила масштабні стихійні лиха (землетруси та виверження вулканів), що можуть торкнутися значної частини суходолу. Найтривожнішим прогнозом є можливість Третьої світової війни через ескалацію між Китаєм, Росією та США, зокрема спробу захоплення Тайваню. Крім того, Ванга попереджала про значний стрибок у розвитку штучного інтелекту, який може перевершити людський контроль, і навіть передбачила перший контакт з іншопланетянами у листопаді 2026 року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.