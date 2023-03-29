Нові війни та революції: астрологиня прогнозує зміну епохи

Експертка віщує процеси демократизації влади у світі. У державах, в яких це не відбудеться мирним шляхом, можливі революційні процеси та воєнні дії.

У всьому світі відбудуться суттєві зміни і настане нова епоха – такий прогноз зробила астрологиня Ольга Медвецька.

Про це вона написала у своєму Instagram-блозі.

Медвецька прогнозує епохальні події у всьому світі у зв'язку з переходом Плутона у знак Водолія 23 березня.

Вона зауважила, що цей перехід поки що тимчасовий. У середині червня 2023 року Плутон ще повернеться у знак Козорога – своє попереднє положення. Однак у січні 2024 року Плутон знову перейде у знак Водолія та залишиться там аж до 2043 року.

"Тобто загалом це цілих 40 років, справді історична епоха", – зауважила астрологиня.

Вона також пояснила важливість тимчасового переходу Плутона, який вже відбувся.

"Коли Плутон ненадовго заходить у новий знак, ніби приміряючи на себе нову роль, ми можемо побачити промо-ролик до подій, які ми будемо спостерігати в майбутніх десятиліттях. А також зараз може бути закладено початок подальших глобальних процесів", – написала Медвецька.

Вона прогнозує, що внаслідок взаємодії Плутона та Водолія відбудуться трансформаційні процеси у міжнародних організаціях. Йдеться про руйнування старих і віджилих організацій, утворення нових або якісне переродження тих, що вже існують.

"Також проходитимуть процеси демократизації влади у світі. Держави, в яких це не відбудеться мирним, добровільним шляхом, там однаково буде відбуватися перелам, але вже дуже стресово, критично, їм не уникнути революційних процесів, смертей, можливо, навіть військових подій, громадянських воєн", – віщує астрологиня.

Нагадаємо, астролог і хіромант Володимир Бадіян спрогнозував, якою буде Україна після війни: віщує кардинальну зміну влади та відновлення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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