Новий рік 2022: як ефективно загадати бажання, щоб воно здійснилося

Новий рік 2022: як ефективно загадати бажання, щоб воно здійснилося

Відчуйте результат від виконання вашого бажання.

Новий рік – це чудовий період, щоб загадувати бажання. Тому зібралися для вас езотеричні правила загадки бажань у новорічну ніч.

Для початку потрібно бажати тільки гарне, добрі побажання несуть радість та щастя.

Одне з найважливіших правил: не вживайте частинку "не" під час загадування бажань. "Я не хворію" — це неправильний варіант бажання, треба говорити "я здоровий". А формулювання "я хочу" краще замінити на "я бажаю".

Якщо ви хочете отримати гроші, не варто просити конкретну суму. А краще розпишіть, на що ви їх витратили.

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Перед тим як годинник почне бити 12 разів, готують папір і олівець. З настанням Нового року потрібно встигнути написати на папері бажання, спалити папір, розмішати його в келиху з шампанським і випити його, поки годинник ще б'є. Тоді б обов'язково здійсниться.

Спрощуйте ваші бажання. Багатоскладові, великовагові бажання занадто заплутані і припускають багато умов. Чим простіше і зрозуміліше бажання, тим швидше воно буде прийнято до виконання всесвіту.

Відчуйте результат від виконання бажання. Якщо воно правильне, то думки про його виконання спричинять масу позитивних емоцій. Також уявіть у фарбах момент, коли бажання виповнилося.

Крім того, ваші бажання повинні мати терміни виконання. Але водночас дайте своїм мріям час на реалізацію. Якщо розумієте, що на цей час ваша мрія складно реалізується, дайте їй більше часу.

Також для формування бажання найважливіше — внутрішня віра. Все отримуєш, коли справді переконаний у тому, що цього вартий. Тому часто у людей мені доводиться працювати з негативними настановами, які тягнуться з дитинства.

Бажання має стосуватися лише вас, а не третіх осіб. Бажати треба максимально.

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