Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Новий рік 2022: як ефективно загадати бажання, щоб воно здійснилося

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Новий рік 2022: як ефективно загадати бажання, щоб воно здійснилося

ТСН.ua

Відчуйте результат від виконання вашого бажання.

Новий рік – це чудовий період, щоб загадувати бажання. Тому зібралися для вас езотеричні правила загадки бажань у новорічну ніч.

  • Для початку потрібно бажати тільки гарне, добрі побажання несуть радість та щастя.
  • Одне з найважливіших правил: не вживайте частинку "не" під час загадування бажань. "Я не хворію" — це неправильний варіант бажання, треба говорити "я здоровий". А формулювання "я хочу" краще замінити на "я бажаю".
  • Якщо ви хочете отримати гроші, не варто просити конкретну суму. А краще розпишіть, на що ви їх витратили.
  • Перед тим як годинник почне бити 12 разів, готують папір і олівець. З настанням Нового року потрібно встигнути написати на папері бажання, спалити папір, розмішати його в келиху з шампанським і випити його, поки годинник ще б'є. Тоді б обов'язково здійсниться.
  • Спрощуйте ваші бажання. Багатоскладові, великовагові бажання занадто заплутані і припускають багато умов. Чим простіше і зрозуміліше бажання, тим швидше воно буде прийнято до виконання всесвіту.
  • Відчуйте результат від виконання бажання. Якщо воно правильне, то думки про його виконання спричинять масу позитивних емоцій. Також уявіть у фарбах момент, коли бажання виповнилося.
  • Крім того, ваші бажання повинні мати терміни виконання. Але водночас дайте своїм мріям час на реалізацію. Якщо розумієте, що на цей час ваша мрія складно реалізується, дайте їй більше часу.
  • Також для формування бажання найважливіше — внутрішня віра. Все отримуєш, коли справді переконаний у тому, що цього вартий. Тому часто у людей мені доводиться працювати з негативними настановами, які тягнуться з дитинства.
  • Бажання має стосуватися лише вас, а не третіх осіб. Бажати треба максимально.

Читайте також:

Астрологічний прогноз на 2022 рік

Астрологічний прогноз на 2022 рік

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація