Новий рік 2022: як ефективно загадати бажання, щоб воно здійснилося

Відчуйте результат від виконання вашого бажання.
Новий рік – це чудовий період, щоб загадувати бажання. Тому зібралися для вас езотеричні правила загадки бажань у новорічну ніч.
- Для початку потрібно бажати тільки гарне, добрі побажання несуть радість та щастя.
- Одне з найважливіших правил: не вживайте частинку "не" під час загадування бажань. "Я не хворію" — це неправильний варіант бажання, треба говорити "я здоровий". А формулювання "я хочу" краще замінити на "я бажаю".
- Якщо ви хочете отримати гроші, не варто просити конкретну суму. А краще розпишіть, на що ви їх витратили.
- Перед тим як годинник почне бити 12 разів, готують папір і олівець. З настанням Нового року потрібно встигнути написати на папері бажання, спалити папір, розмішати його в келиху з шампанським і випити його, поки годинник ще б'є. Тоді б обов'язково здійсниться.
- Спрощуйте ваші бажання. Багатоскладові, великовагові бажання занадто заплутані і припускають багато умов. Чим простіше і зрозуміліше бажання, тим швидше воно буде прийнято до виконання всесвіту.
- Відчуйте результат від виконання бажання. Якщо воно правильне, то думки про його виконання спричинять масу позитивних емоцій. Також уявіть у фарбах момент, коли бажання виповнилося.
- Крім того, ваші бажання повинні мати терміни виконання. Але водночас дайте своїм мріям час на реалізацію. Якщо розумієте, що на цей час ваша мрія складно реалізується, дайте їй більше часу.
- Також для формування бажання найважливіше — внутрішня віра. Все отримуєш, коли справді переконаний у тому, що цього вартий. Тому часто у людей мені доводиться працювати з негативними настановами, які тягнуться з дитинства.
- Бажання має стосуватися лише вас, а не третіх осіб. Бажати треба максимально.
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