Новорічний парад планет 2022: коли і де дивитися та чим він небезпечний для землян

Астрологи завжди пов'язували паради планет із соціально та політично значущими подіями у житті суспільства.
Кілька днів тому – 25 грудня 2021 року розпочався парад планет, який триватиме до 7 січня 2022 року.
Парад планет: що це
Парад планет — це астрономічне явище, при якому кілька планет Сонячної системи виявляється "на одній прямій" від Сонця з розкидом в 20-30 градусів. При цьому вони знаходяться більш-менш близькі один до одного на небесній сфері. Поняття "парад планет" не є науковим і використовується в астрономії лише для її популяризації. В астрономії немає чіткого критерію "близькості" планет, тому термін парад планет має якісний характер. Суворіший сенс він має в астрології, де зближенням вважається розташування планет в одному зодіакальному сузір'ї.
Парад планет: які бувають
Залежно від кількості планет, що беруть участь у параді, розрізняють малі паради – чотири планети та великі чи великі паради – коли збираються 5 планет. Малі паради планет відбуваються кожні 20 років, великі — набагато рідше. Крім того, розрізняють видимі та невидимі паради планет, останні мають місце, якщо становище планет на небі виявляється близьким до Сонця.
Якщо виходити не з близькості планет, а точного їх розташування на одній прямій, то така подія відбувається раз за багато мільйонів років
Новорічний парад планет 2022: де і як дивитися
У передноворічні та новорічні вечори – з 15:00 до 17:00 складуться унікальні умови, коли за вечір можна побачити відразу всі планети, крім Марса (він спостерігається на ранковому небі – ред.). Також його можна спостерігати і вранці. Найкращий час спостереження – 16:00 за київським часом, так увечері ховається за горизонтом Венера, Сатурн та Юпітер. Нептун можна спостерігати до півночі, а Уран — усю ніч, щоправда, вже лише у телескопи.
Парад планет: езотерика та астрологи
- Фахівці завжди пов'язували паради планет із соціально та політично значущими подіями у житті суспільства. Час виникнення цього астрологічного явища часто збігається з розбудовою світової політичної системи, зміною настроїв мас, зміною курсу світових еліт, війнами, потрясіннями. Ще індіанці мая пророкували кінець світу, що припадає саме на великий парад планет.
- Водночас екстрасенси вважають, що парад планет — це сприятливий час для тих, хто має розвинене шосте почуття, тобто для езотериків, ясновидців та подібних до них людей.
- Езотерики заявляють, що парад планет спровокує творче зростання. У представників креативних професій з'явиться можливість серйозно досягти успіху у справах. А тим, хто працює з цифрами та чия робота вимагає точності, доведеться бути дуже обережними. У такий парад планет здійснюються заповітні мрії, причому несподівано для нас. З іншого боку, з'являються якісь нові проблеми, тому треба бути на чеку.
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