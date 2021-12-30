Новорічний парад планет 2022: коли і де дивитися та чим він небезпечний для землян

Новорічний парад планет 2022: коли і де дивитися та чим він небезпечний для землян

Астрологи завжди пов'язували паради планет із соціально та політично значущими подіями у житті суспільства.

Кілька днів тому – 25 грудня 2021 року розпочався парад планет, який триватиме до 7 січня 2022 року.

Парад планет: що це

Парад планет — це астрономічне явище, при якому кілька планет Сонячної системи виявляється "на одній прямій" від Сонця з розкидом в 20-30 градусів. При цьому вони знаходяться більш-менш близькі один до одного на небесній сфері. Поняття "парад планет" не є науковим і використовується в астрономії лише для її популяризації. В астрономії немає чіткого критерію "близькості" планет, тому термін парад планет має якісний характер. Суворіший сенс він має в астрології, де зближенням вважається розташування планет в одному зодіакальному сузір'ї.

Парад планет: які бувають

Залежно від кількості планет, що беруть участь у параді, розрізняють малі паради – чотири планети та великі чи великі паради – коли збираються 5 планет. Малі паради планет відбуваються кожні 20 років, великі — набагато рідше. Крім того, розрізняють видимі та невидимі паради планет, останні мають місце, якщо становище планет на небі виявляється близьким до Сонця.

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Якщо виходити не з близькості планет, а точного їх розташування на одній прямій, то така подія відбувається раз за багато мільйонів років

Новорічний парад планет 2022: де і як дивитися

У передноворічні та новорічні вечори – з 15:00 до 17:00 складуться унікальні умови, коли за вечір можна побачити відразу всі планети, крім Марса (він спостерігається на ранковому небі – ред.). Також його можна спостерігати і вранці. Найкращий час спостереження – 16:00 за київським часом, так увечері ховається за горизонтом Венера, Сатурн та Юпітер. Нептун можна спостерігати до півночі, а Уран — усю ніч, щоправда, вже лише у телескопи.

Парад планет: езотерика та астрологи

Фахівці завжди пов'язували паради планет із соціально та політично значущими подіями у житті суспільства. Час виникнення цього астрологічного явища часто збігається з розбудовою світової політичної системи, зміною настроїв мас, зміною курсу світових еліт, війнами, потрясіннями. Ще індіанці мая пророкували кінець світу, що припадає саме на великий парад планет. Водночас екстрасенси вважають, що парад планет — це сприятливий час для тих, хто має розвинене шосте почуття, тобто для езотериків, ясновидців та подібних до них людей. Езотерики заявляють, що парад планет спровокує творче зростання. У представників креативних професій з'явиться можливість серйозно досягти успіху у справах. А тим, хто працює з цифрами та чия робота вимагає точності, доведеться бути дуже обережними. У такий парад планет здійснюються заповітні мрії, причому несподівано для нас. З іншого боку, з'являються якісь нові проблеми, тому треба бути на чеку.

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