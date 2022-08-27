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Очікує період хаосу: екстрасенс спрогнозував, що відбуватиметься в Україні восени та зимою

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Очікує період хаосу: екстрасенс спрогнозував, що відбуватиметься в Україні восени та зимою

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Фіналіст шоу "Битва екстрасенсів" Денис Маклашевський передбачає, що осінь та зима будуть дуже складними для українців.

За його розкладом, із середини вересня буде "заморожування" воєнних дій. 

Про це астроексперт розповів на своєму YouTube-каналі "Прогноз". 

"Осінь буде дуже важкою. Особливо кінець осені. Я зараз не говорю про вересень, вересень зробить невеликі посмішки. І за всіма можливими розкладами, ця радість буде скороминущою на початку місяця. На Україну чекає період хаосу. Перечекати щось, а потім щось почнеться. Щось більш посилене... Нам потрібно бути більш готовими", - говорить екстрасенс.

Щодо зими, Маклашевський розповів, що це також буде важкий період для громадян України. Одна із причин - українцям загрожує брак фінансів. 

Наголошуємо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9499
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