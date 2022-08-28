Очікуються кардинальні зміни: екстрасенс - про те, що відбуватиметься на фронті у вересні

ЗСУ поступово почнуть звільняти окуповані регіони, проте це буде складно.

Про це сказала тарологиня та екстрасенс Рубіна Цибульська.

За словами тарологині, у вересні окупанти можуть хаотично обстрілювати Україну. "Прильоти" будуть в тих регіонах, де їхня інтенсивність зараз не настільки потужна. Також Україні передадуть нову зброю, на яку тут довго чекали.

Цибульська прогнозує, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по складах та базах окупантів. Наприкінці вересня очікуються кардинальні зміни на фронті - українські захисники можуть почати звільняти захоплені росіянами території.

"Наприкінці вересня очікуються особливі перемоги і успіхи ЗСУ", - сказала екстрасенс.

Нагадаємо, астрологиня Ірина Звягіна прогнозує, що повернення вже захоплених ворогом територій може затягнутися.

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