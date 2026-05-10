Один знак отримає довгоочікувану можливість, інший — змушений буде змінити плани: рунічний прогноз на 10 травня

Руни / © ТСН

Реклама

10 травня може стати днем несподіваних поворотів і переоцінки планів: руни вказують, що події розвиватимуться не зовсім так, як ви очікували. Те, що ще вчора здавалося стабільним, сьогодні може змінити напрямок або відкрити нові деталі. Це день, коли варто бути уважними до людей, слів і випадкових збігів — саме вони можуть підказати правильне рішення. Для когось відкриється нова можливість, а комусь доведеться визнати, що настав час відпустити старий сценарій і рухатися далі.

Рунічний прогноз на 10 травня для всіх знаків зодіаку

Овен — Уруз

День сили і рішучих дій. Ви зможете впоратися навіть зі складними завданнями.

Телець — Феху

Фінансові питання можуть вирішитися на вашу користь. Можливі приємні новини.

Реклама

Близнята — Ансуз

Важлива інформація або розмова допоможуть вам побачити ситуацію інакше.

Рак — Лагуз

Інтуїція стане вашим головним орієнтиром. Не ігноруйте внутрішні відчуття.

Лев — Соулу

Успіх і впевненість. День сприятливий для активних дій і досягнень.

Діва — Наутиз

Можливі затримки або обмеження. Краще не поспішати і не форсувати події.

Реклама

Терези — Гебо

Підтримка і партнерство. Ви зрозумієте, хто справді готовий бути поруч.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни можуть змусити переглянути ваші плани, але це відкриє новий шлях.

Стрілець — Райдо

Рух вперед. День сприятливий для змін, поїздок і нових рішень.

Козоріг — Ейваз

Внутрішні трансформації. Ви можете змінити своє ставлення до важливої ситуації.

Реклама

Водолій — Турисаз

Пауза і обережність. Не поспішайте з рішеннями — дайте собі час усе обдумати.

Риби — Перт

Несподівані події можуть вплинути на ваші плани або рішення.

Загальна енергія дня

10 травня — це день зміни напрямку і нових можливостей.

Те, що сьогодні здається випадковістю, може визначити ваш подальший шлях.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів