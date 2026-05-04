Один знак отримає імпульс до змін, інший — змушений буде переглянути свої кроки: рунічний прогноз на 5 травня

Руни / © ТСН

Реклама

5 травня — це день, коли стає зрозуміло, що рухатися далі "по-старому" вже не вийде. Руни вказують на момент корекції: дрібні збої, затримки або несподівані реакції оточення можуть підсвітити слабкі місця у ваших планах. Це не про зупинку, а про точне налаштування курсу. У когось з’явиться імпульс діяти і виправити ситуацію, а комусь доведеться зробити паузу і переглянути свої рішення. Важливо не ігнорувати сигнали і не триматися за те, що вже не працює.

Рунічний прогноз на 5 травня для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

День дій. Вам доведеться взяти ініціативу у свої руки і не відступати.

Телець — Феху

Фінансові питання. Можливі вдалі рішення або невеликий прибуток.

Реклама

Близнята — Ансуз

Комунікація. Важливі розмови можуть змінити ваші плани.

Рак — Лагуз

Інтуїція. Довіртеся своїм відчуттям — вони підкажуть правильний напрямок.

Лев — Соулу

Успіх. Ви можете досягти бажаного, якщо будете діяти впевнено.

Діва — Наутиз

Обмеження. День може вимагати терпіння і зміни підходу.

Реклама

Терези — Гебо

Взаємність. Важливо зберігати баланс у стосунках.

Скорпіон — Хагалаз

Зміни. Події можуть бути різкими, але вони очищають простір.

Стрілець — Райдо

Рух. Гарний день для змін і нових рішень.

Козоріг — Ейваз

Трансформація. День глибоких внутрішніх процесів.

Реклама

Водолій — Турисаз

Пауза. Краще не поспішати з рішеннями.

Риби — Перт

Несподівані події. Можливі сюрпризи, які змінять ваші плани.

Загальна енергія дня

5 травня — це день корекції і усвідомлення.

Те, що ви зміните сьогодні, допоможе уникнути проблем завтра.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів