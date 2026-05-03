Один знак отримає прорив, інший — змушений буде зупинитися: рунічний прогноз на тиждень 4–10 травня

Тиждень 4–10 травня стане моментом перевірки на гнучкість: руни вказують, що звичні сценарії можуть давати збої, змушуючи швидко адаптуватися до нових умов. Події розгортатимуться хвилями — від різких проривів до пауз, які не можна буде ігнорувати. У когось з’явиться шанс різко змінити ситуацію на свою користь, а комусь доведеться визнати, що старі підходи більше не працюють. Це час чесних висновків і рішень, які визначатимуть подальший рух.

Рунічний прогноз на 4–10 травня для всіх знаків зодіаку

Овен — Уруз

Тиждень сили і активності. У вас буде ресурс для вирішення складних завдань — використайте його максимально.

Телець — Феху

Фінансовий підйом. Можливі прибутки або вдалі матеріальні рішення.

Близнята — Ансуз

Комунікація вирішує все. Важливі розмови і новини можуть змінити ваші плани.

Рак — Лагуз

Інтуїція стане вашим головним орієнтиром. Довіртеся відчуттям.

Лев — Соулу

Період успіху. Ви можете досягти важливих результатів і отримати визнання.

Діва — Наутиз

Обмеження і затримки. Це час для терпіння і перегляду стратегії.

Терези — Гебо

Партнерство і баланс. Можливі важливі зміни у стосунках.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни. Події можуть бути несподіваними, але вони звільнять простір для нового.

Стрілець — Райдо

Рух і нові можливості. Гарний час для змін і поїздок.

Козоріг — Ейваз

Внутрішні трансформації. Це період глибокого переосмислення.

Водолій — Турисаз

Обережність. Не поспішайте з рішеннями — краще все зважити.

Риби — Перт

Несподівані події. Можливі сюрпризи, які змінять ваші плани.

Загальна енергія тижня

4–10 травня — це період, коли дія і пауза чергуються.

Тиждень покаже, де варто рухатися вперед, а де — зупинитися і подумати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

