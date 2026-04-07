Один знак отримає шанс, інший — втратить контроль: рунічний прогноз на тиждень 6–12 квітня 2026 року
Тиждень 6–12 квітня 2026 року принесе переломні моменти: руни вказують на різкі зміни, внутрішні трансформації та необхідність робити вибір, який давно відкладали.
Це тиждень переходу: від старого до нового. У когось це буде м’який процес, у когось — різкий. Але головне, що показують руни: зміни вже почалися, навіть якщо їх ще не видно зовні.
Рунічний прогноз на 6–12 квітня для всіх знаків зодіаку
Овен — Уруз
Тиждень сили та витривалості. Вам доведеться багато працювати або вирішувати складні питання, але саме це дасть прорив. Важливо не вигоріти — розподіляйте ресурс.
Телець — Феху
Фінансові можливості або матеріальні здобутки. Можливі нові джерела доходу чи вдалі покупки. Не бійтеся вкладати в себе.
Близнята — Ансуз
Тиждень інформації та важливих розмов. Ви можете отримати відповідь, на яку чекали. Комунікація стане ключем до змін.
Рак — Лагуз
Період глибоких емоцій. Інтуїція буде головним орієнтиром. Якщо ви відчуєте, що щось “не ваше” — не ігноруйте це.
Лев — Соулу
Час перемог і визнання. Ви можете опинитися в центрі уваги або отримати результат, до якого давно йшли.
Діва — Йера
Поступові результати. Це не швидкий тиждень, але стабільний. Те, що ви робили раніше, почне приносити плоди.
Терези — Гебо
Тиждень партнерства. Можливі нові союзи або важливі домовленості. Важливо зберігати баланс у стосунках.
Скорпіон — Хагалаз
Різкі зміни, які можуть вибити з рівноваги. Але це очищення — те, що більше не працює, піде з вашого життя.
Стрілець — Райдо
Рух і зміни. Поїздки, нові напрямки або рішення змінити курс. Не бійтеся рухатися вперед.
Козоріг — Ейваз
Внутрішня трансформація. Може бути складно, але цей процес веде до нового рівня стабільності та сили.
Водолій — Турисаз
Тиждень обережності. Не варто діяти імпульсивно — спочатку подумайте, потім реагуйте. Захистіть свої межі.
Риби — Перт
Несподівані події. Доля може підкинути сюрприз — як приємний, так і той, що змусить переглянути плани.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.