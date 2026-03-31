Один знак отримає шанс, інший — зіткнеться з правдою: гороскоп на тиждень 30 березня – 5 квітня

Оракул Ленорман / © ТСН

Цей період проходить під впливом карт Розвилка — Лист — Сонце. Це означає: спочатку сумніви і вибір, потім інформація, а в підсумку — прояснення і результат.

Тиждень не буде рівним — він веде до ясності через нестабільність.

Овен

Перед вами постане вибір, який не можна буде відкласти. Новини або розмова допоможуть побачити ситуацію інакше. Не дійте імпульсивно — виграє той, хто думає на крок вперед.

Телець

Тиждень про стабілізацію через усвідомлення. Ви отримаєте відповідь на питання, яке давно турбувало. Головне — не ігнорувати очевидне.

Близнята

Вас чекає активний період спілкування і новин. Можлива пропозиція або знайомство, яке вплине на майбутнє. Звертайте увагу на деталі — саме вони вирішальні.

Рак

Емоції можуть заважати прийняти рішення. Важливо не закриватися, а говорити прямо. Тиждень може принести розмову, після якої стане легше.

Лев

З’явиться шанс проявити себе. Ви можете отримати визнання або результат своєї роботи. Не занижуйте власну цінність.

Діва

Тиждень змусить переглянути плани. Можливі зміни, які спочатку виглядатимуть як проблема. Насправді це корекція курсу.

Терези

Ви опинитесь між двома варіантами. Рішення буде непростим, але дуже важливим. Не шукайте ідеального варіанту — обирайте той, що дає розвиток.

Скорпіон

Можливі новини, які змінять ваше ставлення до ситуації. Те, що було прихованим, стане очевидним. Це тиждень правди.

Стрілець

З’явиться можливість рухатися вперед. Це може бути пов’язано з роботою або особистими цілями. Не втрачайте шанс через страх.

Козоріг

Тиждень про відповідальність і рішення. Ви будете змушені визначитися, навіть якщо не готові. Але саме це дасть результат.

Водолій

Вас чекають новини або несподівані контакти. Можливі зустрічі, які вплинуть на подальші події. Будьте відкриті до нового.

Риби

Тиждень допоможе розставити все по місцях. Ви зрозумієте, куди рухатися далі. Головне — не ігнорувати внутрішній голос.

Це тиждень вибору, який веде до ясності. Не все буде зрозуміло одразу — але до кінця періоду картина складеться. І саме тоді стане видно, що все відбувалося не випадково.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.