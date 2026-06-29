Руни / © ТСН

Реклама

Тиждень 29 червня — 5 липня принесе енергію переходу, великих рішень і подій, які можуть непомітно змінити подальший напрямок вашого життя: руни вказують, що це буде період, коли завершуватимуться старі процеси й одночасно відкриватимуться двері до нового етапу. Багато ситуацій, які останнім часом здавалися нестабільними або завислими у невизначеності, почнуть нарешті рухатися вперед, змушуючи діяти швидше й сміливіше. Для когось цей тиждень стане моментом прориву, нових можливостей і важливих знайомств, а для когось — часом переосмислення, відмови від застарілих сценаріїв та підготовки до кардинальних змін. Головне зараз — не боятися відпускати минуле, адже саме це відкриє простір для нових шансів, які почнуть формувати ваше майбутнє вже у липні.

Рунічний прогноз на тиждень 29 червня — 5 липня для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

Тиждень вимагатиме рішучості та сили характеру. Ваші активні дії зараз визначать найближче майбутнє.

Телець — Феху

Фінансові питання принесуть хороші перспективи або стабільність, на яку ви давно чекали.

Реклама

Близнята — Ансуз

Важливі новини, зустрічі або інформація можуть кардинально вплинути на ваші рішення.

Рак — Лагуз

Інтуїція стане вашим головним провідником. Довіряйте відчуттям навіть більше, ніж логіці.

Лев — Соулу

Період успіху, активності та можливості проявити себе максимально яскраво.

Діва — Іса

Не поспішайте форсувати події. Пауза зараз працює на вашу користь.

Реклама

Терези — Гебо

Партнерство, нові контакти або підтримка з боку інших людей принесуть відчутну користь.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни можуть зруйнувати старі конструкції, але звільнять місце для нового етапу.

Стрілець — Райдо

Рух, подорожі, нові проєкти або важливі рішення принесуть позитивний імпульс.

Козоріг — Йера

Ви побачите закономірні результати зусиль, які вкладали протягом останнього часу.

Реклама

Водолій — Перт

Несподівані події або випадкові збіги можуть відкрити новий життєвий напрямок.

Риби — Беркана

Тиждень сприятливий для внутрішнього оновлення, відновлення сил і гармонійного переходу у новий період.

Загальна енергія тижня

29 червня — 5 липня — це час переходу, завершення старих процесів і запуску нових циклів.

Рішення, ухвалені цього тижня, можуть визначити не лише початок липня, а й напрямок вашого найближчого майбутнього.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів