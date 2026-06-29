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Один знак отримає шанс кардинально змінити своє майбутнє, інший — зіткнеться з подіями, які змусять почати все з чистого аркуша: рунічний прогноз на тиждень 29 червня — 5 липня 2026 року
Тиждень 29 червня — 5 липня стане періодом переходу між завершенням старого етапу і початком нового циклу: руни вказують, що саме зараз багато ситуацій можуть досягти точки, після якої звичний перебіг подій почне змінюватися. Події цього періоду можуть розвиватися стрімко, приносячи несподівані новини, важливі рішення і можливості, які вимагатимуть сміливості та готовності діяти інакше, ніж раніше.
Тиждень 29 червня — 5 липня принесе енергію переходу, великих рішень і подій, які можуть непомітно змінити подальший напрямок вашого життя: руни вказують, що це буде період, коли завершуватимуться старі процеси й одночасно відкриватимуться двері до нового етапу. Багато ситуацій, які останнім часом здавалися нестабільними або завислими у невизначеності, почнуть нарешті рухатися вперед, змушуючи діяти швидше й сміливіше. Для когось цей тиждень стане моментом прориву, нових можливостей і важливих знайомств, а для когось — часом переосмислення, відмови від застарілих сценаріїв та підготовки до кардинальних змін. Головне зараз — не боятися відпускати минуле, адже саме це відкриє простір для нових шансів, які почнуть формувати ваше майбутнє вже у липні.
Рунічний прогноз на тиждень 29 червня — 5 липня для всіх знаків зодіаку
Овен — Тейваз
Тиждень вимагатиме рішучості та сили характеру. Ваші активні дії зараз визначать найближче майбутнє.
Телець — Феху
Фінансові питання принесуть хороші перспективи або стабільність, на яку ви давно чекали.
Близнята — Ансуз
Важливі новини, зустрічі або інформація можуть кардинально вплинути на ваші рішення.
Рак — Лагуз
Інтуїція стане вашим головним провідником. Довіряйте відчуттям навіть більше, ніж логіці.
Лев — Соулу
Період успіху, активності та можливості проявити себе максимально яскраво.
Діва — Іса
Не поспішайте форсувати події. Пауза зараз працює на вашу користь.
Терези — Гебо
Партнерство, нові контакти або підтримка з боку інших людей принесуть відчутну користь.
Скорпіон — Хагалаз
Різкі зміни можуть зруйнувати старі конструкції, але звільнять місце для нового етапу.
Стрілець — Райдо
Рух, подорожі, нові проєкти або важливі рішення принесуть позитивний імпульс.
Козоріг — Йера
Ви побачите закономірні результати зусиль, які вкладали протягом останнього часу.
Водолій — Перт
Несподівані події або випадкові збіги можуть відкрити новий життєвий напрямок.
Риби — Беркана
Тиждень сприятливий для внутрішнього оновлення, відновлення сил і гармонійного переходу у новий період.
Загальна енергія тижня
29 червня — 5 липня — це час переходу, завершення старих процесів і запуску нових циклів.
Рішення, ухвалені цього тижня, можуть визначити не лише початок липня, а й напрямок вашого найближчого майбутнього.
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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.