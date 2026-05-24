Один знак отримає шанс кардинально змінити ситуацію, інший — змушений буде відмовитися від старого: рунічний прогноз на тиждень 25–31 травня
Тиждень 25–31 травня стане періодом завершень, різких рішень і нових стартів: руни вказують, що багато ситуацій досягнуть точки, коли відкладати зміни вже не вийде. Те, що довго залишалося нестабільним або невизначеним, почне набувати чітких форм. Для частини знаків цей тиждень відкриє нові можливості, пов’язані з роботою, стосунками чи особистими рішеннями, а для інших — стане моментом, коли доведеться остаточно відпустити старі сценарії. Важливо не триматися за минуле і не боятися рухатися в новому напрямку.
Тиждень 25–31 травня може стати переломним для багатьох знаків зодіаку: руни вказують на період, коли старі ситуації почнуть завершуватися, а нові — стрімко набирати силу. Це час несподіваних рішень, зміни пріоритетів і моментів, коли доведеться діяти швидше, ніж хотілося б. Деякі події можуть вибивати з рівноваги, але саме вони відкриватимуть нові можливості та напрямки. Для когось цей тиждень стане шансом нарешті зрушити з місця, а для когось — періодом переоцінки і відмови від того, що більше не працює.
Рунічний прогноз на 25–31 травня для всіх знаків зодіаку
Овен — Турисаз
Тиждень вимагатиме обережності та виважених рішень. Не поспішайте реагувати на конфлікти.
Телець — Гебо
Підтримка і партнерство допоможуть вам вирішити важливі питання.
Близнята — Еваз
Рух і зміни. Можливі поїздки, нові знайомства або зміна планів.
Рак — Беркана
Період внутрішнього оновлення. Не форсуйте події — зміни мають визріти.
Лев — Соулу
Успіх і впевненість. Ви можете отримати важливий результат або визнання.
Діва — Іса
Пауза і сповільнення. Тиждень не підходить для поспішних рішень.
Терези — Манназ
Люди навколо вас стануть ключем до нових можливостей і висновків.
Скорпіон — Хагалаз
Різкі зміни можуть повністю змінити ваші плани або ставлення до ситуації.
Стрілець — Райдо
Рух вперед і новий етап. Тиждень сприятливий для змін і активних дій.
Козоріг — Йера
Результати ваших попередніх дій почнуть проявлятися особливо чітко.
Водолій — Інгуз
Завершення важливого етапу і підготовка до нового старту.
Риби — Лагуз
Інтуїція стане вашим головним орієнтиром. Довіряйте своїм внутрішнім відчуттям.
Загальна енергія тижня
25–31 травня — це період завершень і переходу до нового етапу.
Те, що зараз руйнується або змінюється, звільняє простір для нових можливостей.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.