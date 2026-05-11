Один знак отримає шанс почати все заново, інший — зіткнеться з різкими змінами: рунічний прогноз на тиждень 11–17 травня
Тиждень 11–17 травня стане періодом переломних моментів і переоцінки планів: руни вказують, що події можуть розвиватися швидко та непередбачувано. Те, що раніше здавалося стабільним, почне змінюватися, змушуючи адаптуватися до нових умов. Для частини знаків це буде шанс вирватися вперед і почати новий етап, а для інших — момент завершення старих історій. Важливо не триматися за те, що вже втратило силу, і не боятися змінювати напрямок.
Тиждень 11–17 травня принесе відчуття руху і змін, які вже неможливо буде ігнорувати. Руни вказують на період, коли багато ситуацій почнуть або різко прискорюватися, або навпаки — зупинятися, показуючи свої слабкі місця. Це час переоцінки, нових рішень і моментів, коли доведеться відмовитися від старих очікувань. Для когось тиждень стане шансом вийти на новий рівень, а для когось — перевіркою на гнучкість і готовність змінюватися разом із обставинами.
Рунічний прогноз на 11–17 травня для всіх знаків зодіаку
Овен — Тейваз
Тиждень рішучих дій. Вам доведеться відстоювати свої інтереси, але саме це приведе до результату.
Телець — Феху
Фінансові можливості. Можливі прибутки, вдалі покупки або нові джерела доходу.
Близнята — Ансуз
Важлива інформація і новини. Комунікація стане ключем до змін.
Рак — Лагуз
Інтуїція допоможе уникнути помилок. Довіряйте внутрішнім відчуттям.
Лев — Соулу
Успіх і впевненість. Ви можете досягти результату, до якого давно йшли.
Діва — Наутиз
Можливі обмеження або затримки. Не поспішайте — ситуація ще зміниться.
Терези — Гебо
Партнерство і взаємність. Ви зрозумієте, хто готовий підтримувати вас по-справжньому.
Скорпіон — Хагалаз
Різкі зміни можуть змінити ваші плани, але відкриють нові можливості.
Стрілець — Райдо
Рух і нові можливості. Гарний період для змін, поїздок і нових рішень.
Козоріг — Ейваз
Внутрішня трансформація. Тиждень принесе переосмислення і новий погляд на ситуацію.
Водолій — Турисаз
Обережність і пауза. Не поспішайте з рішеннями — дайте собі час усе обдумати.
Риби — Перт
Несподівані події можуть суттєво змінити ваші плани або ставлення до ситуації.
Загальна енергія тижня
11–17 травня — це період завершення старих процесів і переходу до нового етапу.
Те, що зараз змінюється, створює основу для майбутніх рішень і можливостей.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.