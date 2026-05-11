Один знак отримає шанс почати все заново, інший — зіткнеться з різкими змінами: рунічний прогноз на тиждень 11–17 травня

Тиждень 11–17 травня стане періодом переломних моментів і переоцінки планів: руни вказують, що події можуть розвиватися швидко та непередбачувано. Те, що раніше здавалося стабільним, почне змінюватися, змушуючи адаптуватися до нових умов. Для частини знаків це буде шанс вирватися вперед і почати новий етап, а для інших — момент завершення старих історій. Важливо не триматися за те, що вже втратило силу, і не боятися змінювати напрямок.

Руни

Руни / © ТСН

Тиждень 11–17 травня принесе відчуття руху і змін, які вже неможливо буде ігнорувати. Руни вказують на період, коли багато ситуацій почнуть або різко прискорюватися, або навпаки — зупинятися, показуючи свої слабкі місця. Це час переоцінки, нових рішень і моментів, коли доведеться відмовитися від старих очікувань. Для когось тиждень стане шансом вийти на новий рівень, а для когось — перевіркою на гнучкість і готовність змінюватися разом із обставинами.

Рунічний прогноз на 11–17 травня для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

Тиждень рішучих дій. Вам доведеться відстоювати свої інтереси, але саме це приведе до результату.

Телець — Феху

Фінансові можливості. Можливі прибутки, вдалі покупки або нові джерела доходу.

Близнята — Ансуз

Важлива інформація і новини. Комунікація стане ключем до змін.

Рак — Лагуз

Інтуїція допоможе уникнути помилок. Довіряйте внутрішнім відчуттям.

Лев — Соулу

Успіх і впевненість. Ви можете досягти результату, до якого давно йшли.

Діва — Наутиз

Можливі обмеження або затримки. Не поспішайте — ситуація ще зміниться.

Терези — Гебо

Партнерство і взаємність. Ви зрозумієте, хто готовий підтримувати вас по-справжньому.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни можуть змінити ваші плани, але відкриють нові можливості.

Стрілець — Райдо

Рух і нові можливості. Гарний період для змін, поїздок і нових рішень.

Козоріг — Ейваз

Внутрішня трансформація. Тиждень принесе переосмислення і новий погляд на ситуацію.

Водолій — Турисаз

Обережність і пауза. Не поспішайте з рішеннями — дайте собі час усе обдумати.

Риби — Перт

Несподівані події можуть суттєво змінити ваші плани або ставлення до ситуації.

Загальна енергія тижня

11–17 травня — це період завершення старих процесів і переходу до нового етапу.
Те, що зараз змінюється, створює основу для майбутніх рішень і можливостей.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

