Один знак отримає шанс усе змінити, інший — зіткнеться з наслідками своїх рішень: рунічний прогноз на 9 травня

9 травня стане днем вибору і відповідальності: руни вказують, що події можуть поставити перед необхідністю швидко визначатися, кому і чому ви довіряєте. Це момент, коли приховані мотиви або справжні наміри людей почнуть проявлятися особливо чітко. Для частини знаків день відкриє нові можливості та несподівані шанси, а для інших — змусить зіткнутися з результатами попередніх рішень. Важливо не діяти з образи чи страху, а зберігати холодний розум.

9 травня принесе енергію прояснення і перевірки на чесність: руни вказують, що багато ситуацій покажуть свій справжній зміст без прикрас. Те, що довго залишалося невизначеним або прихованим, почне виходити назовні, і це змусить інакше подивитися на людей та власні рішення. День може поставити перед вибором — триматися за минуле чи прийняти зміни, які вже неможливо зупинити. Для когось це стане моментом сили і нового старту, а для когось — необхідністю відмовитися від ілюзій.

Рунічний прогноз на 9 травня для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

Вам доведеться відстоювати свої інтереси. День вимагатиме рішучості та впевненості.

Телець — Феху

Фінансові питання можуть приємно здивувати. Можливий прибуток або вдала пропозиція.

Близнята — Ансуз

Новини або важлива розмова допоможуть вам побачити ситуацію по-новому.

Рак — Лагуз

Інтуїція буде вашим головним орієнтиром. Не ігноруйте внутрішні сигнали.

Лев — Соулу

День сили та впевненості. Ви можете отримати результат, якого давно чекали.

Діва — Наутиз

Можливі затримки або обмеження. Не поспішайте — зараз важливо перечекати.

Терези — Гебо

Підтримка і взаємність. Ви зрозумієте, на кого справді можете покластися.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни можуть зруйнувати старі плани, але звільнять місце для нового.

Стрілець — Райдо

Рух вперед. День сприятливий для змін, поїздок і нових рішень.

Козоріг — Ейваз

Внутрішні зміни і переосмислення. Ви можете побачити ситуацію під іншим кутом.

Водолій — Турисаз

Не поспішайте з рішеннями. Ситуація вимагає обережності й аналізу.

Риби — Перт

Несподівані події або збіги можуть суттєво вплинути на ваші плани.

Загальна енергія дня

9 травня — це день наслідків і нових можливостей одночасно.
Те, що ви оберете сьогодні, вплине на подальший розвиток подій.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

