Один знак отримає відповідь, інший — втратить ілюзії: рунічний прогноз на 11 квітня
11 квітня стане днем прояснення: руни вказують, що приховане почне виходити назовні, а рішення, які відкладали, доведеться ухвалити.
11 квітня стане днем прояснення: руни вказують, що приховане почне виходити назовні, а рішення, які відкладали, доведеться ухвалити. Це той момент, коли вже не вийде залишатися в підвішеному стані — обставини самі підштовхнуть до вибору. У декого з'явиться шанс закрити давнє питання, а хтось побачить ситуацію без прикрас. Головне — не відвертатися від того, що стане очевидним.
Рунічний прогноз на 11 квітня для всіх знаків зодіаку
Овен — Тейваз
День дій і рішень. Вам доведеться проявити силу характеру і не відступати. Ваша наполегливість дасть результат.
Телець — Феху
Фінансові питання можуть вирішитися на вашу користь. Можливі приємні новини або невеликий прибуток.
Близнята — Ансуз
Слова мають вагу. День важливих розмов, повідомлень або новин, які можуть змінити ваші плани.
Рак — Лагуз
Інтуїція стане вашим головним інструментом. Не намагайтеся все пояснити логікою — довіртеся відчуттям.
Лев — Соулу
День сили і впевненості. Ви можете досягти бажаного, якщо не будете сумніватися в собі.
Діва — Йера
Поступовий результат. Сьогодні важливо не поспішати — все приходить у свій час.
Терези — Гебо
Взаємність у стосунках. День покаже, хто поруч із вами по-справжньому.
Скорпіон — Хагалаз
Можливі різкі події або зміни планів. Не тримайтеся за старе — воно вже не працює.
Стрілець — Райдо
Рух і зміни. День сприятливий для поїздок, нових рішень і переходів.
Козоріг — Ейваз
Внутрішня напруга і трансформація. Це складний, але важливий процес, який зробить вас сильнішими.
Водолій — Турисаз
Обережність у діях. Не поспішайте реагувати — краще зробити паузу і все обдумати.
Риби — Перт
Несподівані відкриття. Те, що було прихованим, може стати очевидним.
11 квітня — це день правди. Не всі готові її почути, але саме вона відкриває шлях до нових можливостей.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.