Один знак отримає відповідь, інший — втратить ілюзії: рунічний прогноз на 11 квітня

Руни / © ТСН

11 квітня стане днем прояснення: руни вказують, що приховане почне виходити назовні, а рішення, які відкладали, доведеться ухвалити. Це той момент, коли вже не вийде залишатися в підвішеному стані — обставини самі підштовхнуть до вибору. У декого з’явиться шанс закрити давнє питання, а хтось побачить ситуацію без прикрас. Головне — не відвертатися від того, що стане очевидним.

Рунічний прогноз на 11 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

День дій і рішень. Вам доведеться проявити силу характеру і не відступати. Ваша наполегливість дасть результат.

Телець — Феху

Фінансові питання можуть вирішитися на вашу користь. Можливі приємні новини або невеликий прибуток.

Близнята — Ансуз

Слова мають вагу. День важливих розмов, повідомлень або новин, які можуть змінити ваші плани.

Рак — Лагуз

Інтуїція стане вашим головним інструментом. Не намагайтеся все пояснити логікою — довіртеся відчуттям.

Лев — Соулу

День сили і впевненості. Ви можете досягти бажаного, якщо не будете сумніватися в собі.

Діва — Йера

Поступовий результат. Сьогодні важливо не поспішати — все приходить у свій час.

Терези — Гебо

Взаємність у стосунках. День покаже, хто поруч із вами по-справжньому.

Скорпіон — Хагалаз

Можливі різкі події або зміни планів. Не тримайтеся за старе — воно вже не працює.

Стрілець — Райдо

Рух і зміни. День сприятливий для поїздок, нових рішень і переходів.

Козоріг — Ейваз

Внутрішня напруга і трансформація. Це складний, але важливий процес, який зробить вас сильнішими.

Водолій — Турисаз

Обережність у діях. Не поспішайте реагувати — краще зробити паузу і все обдумати.

Риби — Перт

Несподівані відкриття. Те, що було прихованим, може стати очевидним.

11 квітня — це день правди. Не всі готові її почути, але саме вона відкриває шлях до нових можливостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.