13–19 квітня — це період переходу та загострення. Події можуть видаватися хаотичними, але насправді вони ведуть до нового порядку.

Тиждень покаже, хто готовий рухатися вперед, а хто ще тримається за минуле.

Рунічний прогноз на 13–19 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен — Райдо

Тиждень руху. Можливі поїздки, зміна планів або новий напрямок. Не варто триматися за старі сценарії — рух принесе результат.

Телець — Феху

Фінансовий фокус. Є шанс покращити матеріальне становище або отримати вигоду. Важливо не втратити можливість через обережність.

Близнята — Ансуз

Тиждень новин і розмов. Ви можете отримати ключову інформацію, яка змінить ваше рішення або напрямок.

Рак — Лагуз

Глибокі емоції та інтуїція. Внутрішні відчуття будуть точнішими за будь-які поради ззовні.

Лев — Соулу

Період сили. Ви можете досягти успіху, якщо не сумніватиметеся в собі. Гарний час для прояву.

Діва — Єра

Результати попередніх дій. Тиждень не швидкий, але стабільний. Все йде так, як має бути.

Терези — Гебо

Партнерство і взаємність. Важливі домовленості або зміни у стосунках. Баланс стане ключовим.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни. Можуть відбутися події, які змінять ситуацію кардинально. Це очищення перед новим етапом.

Стрілець — Тейваз

Боротьба й перемога. Вам доведеться відстоювати своє, але результат того вартий.

Козоріг — Ейваз

Внутрішня трансформація. Може бути напружено, але це перехід на новий рівень стійкості.

Водолій — Турисаз

Обережність. Не поспішайте з рішеннями — тиждень вимагає паузи та аналізу.

Риби — Перт

Несподівані події. Можливі сюрпризи, які змінять ваші плани. Важливо залишатися гнучкими.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та тяжку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.