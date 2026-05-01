Один знак зірве куш, інший — втратить опору: рунічний прогноз на травень 2026 року

Травень 2026 року відкриває період внутрішніх зрушень і зовнішніх змін: руни вказують, що звичні сценарії більше не працюватимуть так, як раніше. Це місяць, коли багато що стане очевидним без зайвих пояснень — і саме це змусить діяти. Події можуть розвиватися хвилями: спочатку напруга, потім прояснення, а вже після — результат. Для когось це буде можливість вирватися вперед, для когось — момент перегляду своїх рішень. Важливо не затягувати з вибором і не ігнорувати сигнали, які дає життя.

Рунічний прогноз на травень для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

Місяць боротьби і рішень. Вам доведеться відстоювати свою позицію, але саме це приведе до результату. Важливо не здаватися.

Телець — Феху

Фінансовий підйом. Можливі нові доходи або стабілізація матеріального становища. Гарний час для інвестицій у себе.

Близнята — Ансуз

Інформація змінює все. Важливі новини або розмови можуть визначити ваш подальший шлях.

Рак — Лагуз

Інтуїція і емоції. Ви будете чітко відчувати, що для вас правильно, навіть без логічних пояснень.

Лев — Соулу

Період сили і визнання. Є шанс досягти важливих цілей і отримати заслужений результат.

Діва — Наутиз

Обмеження і уроки. Місяць вимагатиме терпіння і переосмислення підходів.

Терези — Гебо

Партнерство і баланс. Можливі важливі зміни у стосунках або нові союзи.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі трансформації. Те, що більше не працює, буде руйнуватися — і це необхідно.

Стрілець — Райдо

Рух вперед. Поїздки, зміни або нові можливості відкриють перед вами інший шлях.

Козоріг — Ейваз

Глибокі внутрішні процеси. Це період трансформації і зміцнення внутрішньої опори.

Водолій — Турисаз

Обережність і пауза. Не варто поспішати — краще добре обдумати кожен крок.

Риби — Перт

Несподівані повороти. Місяць може принести сюрпризи, які змінять ваші плани.

Загальна енергія місяця

Травень — це місяць переходу і очищення.

Те, що завершується зараз, відкриває двері до нового етапу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

