Один знак зірве куш, інший — втратить опору: рунічний прогноз на травень 2026 року
Травень 2026 року відкриває період внутрішніх зрушень і зовнішніх змін: руни вказують, що звичні сценарії більше не працюватимуть так, як раніше. Це місяць, коли багато що стане очевидним без зайвих пояснень — і саме це змусить діяти. Події можуть розвиватися хвилями: спочатку напруга, потім прояснення, а вже після — результат. Для когось це буде можливість вирватися вперед, для когось — момент перегляду своїх рішень. Важливо не затягувати з вибором і не ігнорувати сигнали, які дає життя.
Рунічний прогноз на травень для всіх знаків зодіаку
Овен — Тейваз
Місяць боротьби і рішень. Вам доведеться відстоювати свою позицію, але саме це приведе до результату. Важливо не здаватися.
Телець — Феху
Фінансовий підйом. Можливі нові доходи або стабілізація матеріального становища. Гарний час для інвестицій у себе.
Близнята — Ансуз
Інформація змінює все. Важливі новини або розмови можуть визначити ваш подальший шлях.
Рак — Лагуз
Інтуїція і емоції. Ви будете чітко відчувати, що для вас правильно, навіть без логічних пояснень.
Лев — Соулу
Період сили і визнання. Є шанс досягти важливих цілей і отримати заслужений результат.
Діва — Наутиз
Обмеження і уроки. Місяць вимагатиме терпіння і переосмислення підходів.
Терези — Гебо
Партнерство і баланс. Можливі важливі зміни у стосунках або нові союзи.
Скорпіон — Хагалаз
Різкі трансформації. Те, що більше не працює, буде руйнуватися — і це необхідно.
Стрілець — Райдо
Рух вперед. Поїздки, зміни або нові можливості відкриють перед вами інший шлях.
Козоріг — Ейваз
Глибокі внутрішні процеси. Це період трансформації і зміцнення внутрішньої опори.
Водолій — Турисаз
Обережність і пауза. Не варто поспішати — краще добре обдумати кожен крок.
Риби — Перт
Несподівані повороти. Місяць може принести сюрпризи, які змінять ваші плани.
Загальна енергія місяця
Травень — це місяць переходу і очищення.
Те, що завершується зараз, відкриває двері до нового етапу.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.