Один знак зірве куш, інший втратить опору: рунічний прогноз на тиждень 20–27 квітня 2026 року

20–27 квітня — це період різких поворотів і нових можливостей. Тиждень покаже, хто готовий діяти, а хто ще тримається за минуле.

Рунічний прогноз на 20–27 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен — Тейваз

Тиждень боротьби й рішучості. Вам доведеться відстоювати свої позиції, але це приведе до перемоги.

Телець — Феху

Фінансові можливості. Можливі прибутки або нові джерела доходу. Вдалий період для матеріальних рішень.

Близнята — Ансуз

Комунікація стане ключем. Важливі розмови, новини або знайомства можуть змінити ваш напрямок.

Рак — Лагуз

Інтуїція та емоції. Ви відчуєте, куди рухатися далі, навіть без чітких пояснень.

Лев — Соулу

Сильний тиждень. Є шанс отримати визнання або досягти важливої мети.

Діва — Наутиз

Обмеження і затримки. Це не поразка, а можливість переглянути стратегію.

Терези — Гебо

Партнерство і взаємність. Можливі важливі союзи або зміни у стосунках.

Скорпіон — Хагалаз

Різкі зміни. Події можуть бути несподіваними, але вони звільнять вас від зайвого.

Стрілець — Райдо

Рух і нові можливості. Гарний час для поїздок та змін напрямку.

Козоріг — Ейваз

Глибокі внутрішні процеси. Це період трансформації та переосмислення.

Водолій — Турисаз

Обережність у діях. Не варто поспішати — спочатку проаналізуйте ситуацію.

Риби — Перт

Несподівані події. Доля може підкинути сюрприз, який змінить ваші плани.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.