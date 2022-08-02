Окупанти реалізують свої злочинні наміри: астрологиня попередила українців про небезпеку 24 серпня

На День Незалежності України російські окупанти можуть реалізувати усі свої злочинні наміри.

А тому українцям у цей день краще не святкувати та уникати місць масового скупчення людей.

Про це повідомила астрологиня Яна Езотеричка.

Астрологиня наголосила, що 24 серпня Україну переслідуватимуть руйнування. Окупанти спробують реалізувати усі свої злочинні наміри, а тому в цей день краще уникати місць масово скупчення людей.

Разом з тим, саме серпень стане переломним місяцем у війні Росії проти України.

"В умовах війни можна дуже сильно постраждати під час скупчення людей. Карта занепалого воїна - показує силу на боці України. Серпень буде переломним місяцем. Все тільки починається. Будуть сильні наступи і можуть виходити за межі України. Будьте обережні, хто перебуває на окупованих територіях. Люди можуть постраждати. Багато хто буде повертатися в серпні і возз'єднуватися з сім'ями", - сказала астрологиня на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, астрологиня Наталія Власенко вважає, що переломний момент у війні Росії проти України станеться вже на початку серпня.

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