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- Астрологія
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Оленяча повня 10 липня 2025 року: 10 психологічних афірмацій для добробуту
Оленяча повня — ідеальний момент для внутрішнього оновлення через м’які психологічні афірмації, які зміцнюють добробут і самоцінність.
Повний Місяць у середині літа — це період, коли наша інтуїція загострюється, а підсвідомість готова приймати нові установки.
Оленяча повня 10 липня 2025 року, названа на честь часу, коли в оленів виростають нові роги, символізує зростання, оновлення й шляхетну силу.
Це сприятливий момент, щоб підживити свій психоемоційний стан і переписати внутрішній сценарій.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Повторюйте ці афірмації вголос, записуйте в щоденник або проговорюйте подумки під світлом Місяця.
1. Я заслуговую на життя в гармонії та достатку.
2. Я створюю внутрішній простір, де мені затишно і спокійно.
3. Я зростаю щодня, навіть якщо це не видно зовні.
4. Моє тіло, мій розум і моя душа працюють у єдності.
5. Я відкрито приймаю підтримку й турботу від світу.
6. Я здатна будувати життя, яке відповідає моїм цінностям.
7. Я дозволяю собі відпочивати без провини.
8. Мій внутрішній голос мудрий — я чую і довіряю йому.
9. У мені живе спокій, незалежний від обставин.
10. Я вільно дихаю, вільно живу, вільно люблю.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.