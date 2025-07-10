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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Оленяча повня 10 липня 2025 року: 10 психологічних афірмацій для добробуту

Оленяча повня — ідеальний момент для внутрішнього оновлення через м’які психологічні афірмації, які зміцнюють добробут і самоцінність.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Місяць

Місяць / © ТСН.ua

Повний Місяць у середині літа — це період, коли наша інтуїція загострюється, а підсвідомість готова приймати нові установки.

Оленяча повня 10 липня 2025 року, названа на честь часу, коли в оленів виростають нові роги, символізує зростання, оновлення й шляхетну силу.
Це сприятливий момент, щоб підживити свій психоемоційний стан і переписати внутрішній сценарій.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Повторюйте ці афірмації вголос, записуйте в щоденник або проговорюйте подумки під світлом Місяця.

1. Я заслуговую на життя в гармонії та достатку.

2. Я створюю внутрішній простір, де мені затишно і спокійно.

3. Я зростаю щодня, навіть якщо це не видно зовні.

4. Моє тіло, мій розум і моя душа працюють у єдності.

5. Я відкрито приймаю підтримку й турботу від світу.

6. Я здатна будувати життя, яке відповідає моїм цінностям.

7. Я дозволяю собі відпочивати без провини.

8. Мій внутрішній голос мудрий — я чую і довіряю йому.

9. У мені живе спокій, незалежний від обставин.

10. Я вільно дихаю, вільно живу, вільно люблю.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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