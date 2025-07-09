Оленяча повня 10 липня 2025 року: чому така назва

Оленяча повня / © ТСН

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Повня 10 липня 2025 року відома як Оленяча, але ця назва — лише одна з багатьох. У різних народів цей Місяць мав свою символіку: від блискавки і сіна — до літньої грози й вогню.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Чому “Оленяча повня”?

Назва Оленяча повня (англ. Buck Moon - ред.) походить від спостережень корінних народів Північної Америки. Саме у липні у молодих самців оленів починають рости нові роги, покриті ніжним оксамитовим шаром. Це вважалося символом оновлення сили, зростання та природного циклу дорослішання.

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Символ олень — це не лише про тварину, а й про внутрішню мужність, шляхетність, здатність іти власним шляхом попри труднощі. Тож повня в цей період несе в собі енергію становлення, витривалості та гідності.

Як ще називали липневу повню у світі:

Місяць Сіна (Hay Moon) — в англійській традиції ця назва пов’язана з часом заготівлі сіна. Вона символізує щедрість літа, працю на землі й підготовку до осені.

Грозовий Місяць (Thunder Moon) — ще одна поширена назва в Європі та Північній Америці. У липні часто гримлять грози, і повня отримала назву від сили стихії.

Місяць Вогню — у кельтській традиції липень асоціювався з розпалюванням літнього вогню як символом очищення та зростання. Це час святкування зрілості Сонця.

Пізня Полунична повня — у деяких південних племен Північної Америки липень ще міг асоціюватися з завершенням збору полуниці.

Місяць Зелених Квітів або Зелених Лугів — в германських народів цей Місяць називали за буйним розквітом трав і дикої флори, яка сягала максимуму.

Лососева повня — у народів Аляски та Далекої Півночі липнева повня позначала період, коли лосось іде на нерест — а отже, настає пора достатку.

У деяких культурах повню в липні пов’язували також з духовним ростом. Її вважали часом, коли можна побачити “дорогу вперед” — так само як молодий олень уперше підводить голову й відчуває, ким стане.

Оленяча повня — не лише красива назва, а багатошаровий символ циклічності життя, зростання та внутрішньої сили. У кожного народу — своя поетична інтерпретація цього Місяця, але всі вони об'єднані однією темою: літо досягло свого апогею, і настав час не лише радіти врожаю, а й готуватися до глибших змін.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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