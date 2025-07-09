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- Астрологія
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Оленяча повня 10 липня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку
Оленяча повня 10 липня 2025 року відкриває потужний енергетичний портал для кожного знаку зодіаку — час дій, рішень і внутрішньої сили.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на Оленячу повню 10 липня 2025 року розповідає, що Овнам слід рухатися вперед, а Тельцям - святкувати маленькі перемоги.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на Оленячу повню 10 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Потурбуйтеся про міцний фундамент і сміливо рухайтеся вперед. У стосунках не забувайте про партнерство. На роботі подбайте про захист своїх інтересів.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Трійка кубків"
Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках прагніть до чуттєвої насолоди. На роботі влаштуйте корпоратив.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Смерть"
Очікуйте на кардинальні зміни. У стосунках може бути боляче. На роботі потурбуйтеся про запасний варіант.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Король жезлів"
Захищайте свої позиції. У стосунках обирайте гідного партнера. На роботі щосили опирайтеся проблемам.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Працюйте над професійним розвитком. У стосунках замисліться над спільною справою. На роботі треба проявити свої кращі сторони.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Четвірка пентаклів"
Охороняйте свої позиції. У стосунках покажіть свою силу. А на роботі більше розвивайтеся.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Попереду вас очікують випробування. У стосунках можуть вилізти на поверхню комплекси. А на роботі вам заважатимуть ваші страхи.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках потрібно більше покладатися на себе. На роботі започаткуйте новий проєкт.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Лицар мечів"
Сміливо рухайтеся до своєї мети. На роботі посилено займіться справами. У стосунках приховайте свої почуття.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка кубків"
Слід порозумітися з людьми, які вас оточують. На роботі шукайте однодумців. А в стосунках не забувайте про дружбу.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка кубків"
Ситуація покращується. У стосунках рухайтеся на випередження. На роботі подружіться з колегами.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Не забувайте про щасливий випадок. На роботі сподівайтеся на удачу. У стосунках опирайтеся проблемам.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.