Оленяча повня 10 липня 2025 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Оленяча повня / © ТСН

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на Оленячу повню 10 липня 2025 року розповідає, що Овнам слід рухатися вперед, а Тельцям - святкувати маленькі перемоги.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на Оленячу повню 10 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Потурбуйтеся про міцний фундамент і сміливо рухайтеся вперед. У стосунках не забувайте про партнерство. На роботі подбайте про захист своїх інтересів.

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ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках прагніть до чуттєвої насолоди. На роботі влаштуйте корпоратив.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Смерть"

Очікуйте на кардинальні зміни. У стосунках може бути боляче. На роботі потурбуйтеся про запасний варіант.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Король жезлів"

Захищайте свої позиції. У стосунках обирайте гідного партнера. На роботі щосили опирайтеся проблемам.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Працюйте над професійним розвитком. У стосунках замисліться над спільною справою. На роботі треба проявити свої кращі сторони.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Охороняйте свої позиції. У стосунках покажіть свою силу. А на роботі більше розвивайтеся.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Попереду вас очікують випробування. У стосунках можуть вилізти на поверхню комплекси. А на роботі вам заважатимуть ваші страхи.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Працюйте та отримаєте гідний результат. У стосунках потрібно більше покладатися на себе. На роботі започаткуйте новий проєкт.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар мечів"

Сміливо рухайтеся до своєї мети. На роботі посилено займіться справами. У стосунках приховайте свої почуття.

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КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка кубків"

Слід порозумітися з людьми, які вас оточують. На роботі шукайте однодумців. А в стосунках не забувайте про дружбу.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка кубків"

Ситуація покращується. У стосунках рухайтеся на випередження. На роботі подружіться з колегами.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Не забувайте про щасливий випадок. На роботі сподівайтеся на удачу. У стосунках опирайтеся проблемам.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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