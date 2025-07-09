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- Астрологія
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Оленяча повня 10 липня 2025 року: особливості періоду та що категорично заборонено робити
Повня 10 липня 2025 року, знаний як Оленяча повня, несе потужну енергію оновлення й витривалості — та водночас вимагає обережності: будь-яка необачність у цей день може обернутися серйозними наслідками.
Оленяча повня, що зійде на небосхил у ніч проти 10 липня 2025 року, має особливу силу — вона підкреслює теми витривалості, оновлення та сили духу. Але цей час не лише для дій: деякі речі можуть обернутися проти вас, якщо зробити їх у повню.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Ця повня отримала свою назву від періоду, коли у молодих оленів починають рости нові роги. Це символ не лише тілесного розвитку, а й становлення сили, відновлення внутрішнього ресурсу та відкриття нових шляхів.
Астрологічно ця повня відбувається у знаку Козерога, що акцентує відповідальність, життєві підсумки, амбіції й вміння втримати рівновагу. Емоції можуть бути стримані, але напруга наростатиме — саме тому важливо усвідомлено обирати дії.
Що категорично не можна робити в цей період:
Приймати імпульсивні рішення.
Повня підсилює емоції, але не логіку. Спонтанні покупки, заяви, розриви — усе це може мати неочікувані наслідки.
З’ясовувати стосунки.
Це не час для конфронтацій — навіть конструктивна критика може викликати шквал у відповідь. Краще дочекатися спадного Місяця.
Брати на себе нові обов’язки.
У період повні — виснаження, а не ресурс. Усе нове, розпочате зараз, може швидко втратити силу або стати тягарем.
Ігнорувати сигнали тіла.
Повня впливає на нервову систему. Перевантаження, недосип, стимулятори — усе це може спровокувати зрив або соматичну реакцію.
Розповідати про плани.
Енергія перетікає з думки у слово. Проговорене — втрачає силу. Краще писати в щоденник або малювати свої мрії, ніж озвучувати їх усім підряд.
Натомість варто:
зосередитися на спогляданні, внутрішній тиші
завершити старі справи
провести ритуали очищення
бути на природі, з тілом, з диханням
подякувати собі за шлях, який ви вже пройшли
Це час внутрішньої ініціації — тихої, але глибокої. Не поспішайте. Оленяча повня вчить стояти міцно на ногах і дивитися вперед із гідністю.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.