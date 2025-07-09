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Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
3 хв

Оленяча повня 10 липня 2025 року: популярні забобони та прикмети, в які вірять досі

Оленяча повня 10 липня 2025 року вабить не лише красою нічного неба, а й містичним шлейфом забобонів та прикмет

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Оленяча повня

Оленяча повня / © ТСН

У ніч проти 10 липня 2025 року на небі зійде особлива повня, що отримала назву Оленяча. Вона несе енергію оновлення та витривалості — і саме з нею пов’язано чимало забобонів, прикмет і місячних повір’їв, які люди передавали з покоління в покоління.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що таке Оленяча повня?

Назва цієї повні походить із давніх природних циклів — у липні молоді олені починають відрощувати роги. Це символ зростання, сили, внутрішнього оновлення та духовної зрілості. Саме тому період Оленячої повні пов’язують із трансформацією — тихою, але глибокою.

Астрологічно ця повня відбувається у земному знаку Козорога, який символізує амбіції, дисципліну та рух до вершини. Це час, коли важливо не поспішати, а діяти обережно та свідомо. І саме тому з ним пов’язано так багато прикмет, що застерігають від необачності.

Найпопулярніші забобони, пов’язані з повнею:

Не можна дивитися у дзеркало в ніч повні.
У багатьох культурах вірили, що дзеркало при місячному світлі відкриває “портал” у тонкий світ. Дивлячись у нього, можна втратити енергетичний захист або “залишити” частинку душі.

Не варто стригти волосся.
Повня вважається піком енергії. Будь-яке втручання у біополе — через стрижку, татуювання чи навіть манікюр — може послабити внутрішню силу. Особливо це стосується тих, хто зараз у вразливому стані.

Категорично не можна давати в борг.
Є повір’я, що гроші, віддані на повню, “відтягують” удачу й достаток з дому того, хто дає. А той, хто бере, може потрапити в довгу смугу фінансової нестабільності.

Не залишайте їжу під Місяцем.
Їжа, що побула під місячним світлом, вважається “наповненою” сторонньою енергією. У давнину її або викидали, або давали худобі, але не вживали самі.

Сльози в повню — до затяжної печалі.
Кажуть, що повня “фіксує” емоційні стани. Якщо в ніч повні ви будете сильно сумувати чи плакати — цей стан може повторюватися в наступні місячні цикли.

Прикмети на Оленячу повню:

Побачити оленя, його роги чи слід — до великого внутрішнього прозріння або несподіваного щасливого повороту у справах.

Вітер у ніч повні — знак очищення. Якщо повня супроводжується вітром, вважається, що старе “видувається” з простору.

Приснилася вода, річка або дорога — до змін. Це знак, що настав час відпустити минуле та вирушити вперед.

Провести ніч у тиші або в природі — до гармонізації з власним ритмом. Повня “слухає” — і допомагає тим, хто слухає у відповідь.

Хтось сприймає ці прикмети як цікаву міфологію, інші — як символічні інструменти роботи з підсвідомим. Та незаперечно одне: повня впливає не лише на природу, а й на людину. Тож у ніч Оленячої повні краще сповільнитися, прислухатися до себе — і не робити нічого, що згодом не зможете скасувати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. 

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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