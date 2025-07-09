Оленяча повня 10 липня 2025 року: що варто зробити

Оленяча повня / © ТСН

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10 липня 2025 року на нас чекає повний Місяць, відомий як Оленяча повня. Ця назва має глибоке коріння в традиціях корінних народів Північної Америки, які помічали, що саме в цей час у молодих оленів починають рости нові роги — символ сили, росту та самоствердження. Цьогорічне явище відбудеться у знаковому періоді — на межі завершення першої половини літа, коли енергія природи досягає піка.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Астрологічно це — момент кульмінації процесів, які розпочалися на молодик у червні. Повня у Козорізі підсилить теми особистої відповідальності, досягнень, внутрішньої дисципліни та подолання внутрішніх обмежень. Підсвітяться питання влади, кар’єри, амбіцій, але й також потреба відновлення, як у дикої тварини, що зупиняється перепочити, перш ніж рушити далі.

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Що варто зробити під час Оленячої повні:

Оцінити власний шлях. Це вдалий час, щоб замислитися: чи туди я йду? Які цілі є справді моїми, а які — нав’язані?

Позбутися тягаря. Оленяча повня — момент, коли можна "скинути стару шкіру". Звільніться від відповідальності, яка вам більше не служить.

Писати листа собі. Напишіть послання собі майбутньому: у ньому — ваші прагнення, підтримка й віра в себе. Відкладіть його до наступної повні.

Бути на природі. Якщо маєте змогу — проведіть вечір або ніч надворі. Спостереження за Місяцем у тиші може принести несподівані відповіді.

Працювати з символом оленя. У медитаціях, малюнках, афірмаціях чи образах — він уособлює шляхетність, витривалість, зв’язок із власним диким "я".

Ця повня допомагає заземлитися та відновити контакт із тілом. Піклування про себе, відпочинок, фізичні практики та ритуали з землею (наприклад, стояння босоніж на траві) дадуть глибоке відчуття внутрішнього центру.

Оленяча повня — це не про драму чи емоційні спалахи. Вона про тиху силу, яка живе у кожному з нас. Варто лише зупинитися й почути її.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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