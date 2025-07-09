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- Астрологія
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Оленяча повня 10 липня 2025 року: що варто зробити
У ніч проти 10 липня 2025 року небо осяє містична Оленяча повня — потужна астрономічна та символічна подія, яка несе глибокі сенси оновлення, витривалості та внутрішньої сили.
10 липня 2025 року на нас чекає повний Місяць, відомий як Оленяча повня. Ця назва має глибоке коріння в традиціях корінних народів Північної Америки, які помічали, що саме в цей час у молодих оленів починають рости нові роги — символ сили, росту та самоствердження. Цьогорічне явище відбудеться у знаковому періоді — на межі завершення першої половини літа, коли енергія природи досягає піка.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Астрологічно це — момент кульмінації процесів, які розпочалися на молодик у червні. Повня у Козорізі підсилить теми особистої відповідальності, досягнень, внутрішньої дисципліни та подолання внутрішніх обмежень. Підсвітяться питання влади, кар’єри, амбіцій, але й також потреба відновлення, як у дикої тварини, що зупиняється перепочити, перш ніж рушити далі.
Що варто зробити під час Оленячої повні:
Оцінити власний шлях. Це вдалий час, щоб замислитися: чи туди я йду? Які цілі є справді моїми, а які — нав’язані?
Позбутися тягаря. Оленяча повня — момент, коли можна "скинути стару шкіру". Звільніться від відповідальності, яка вам більше не служить.
Писати листа собі. Напишіть послання собі майбутньому: у ньому — ваші прагнення, підтримка й віра в себе. Відкладіть його до наступної повні.
Бути на природі. Якщо маєте змогу — проведіть вечір або ніч надворі. Спостереження за Місяцем у тиші може принести несподівані відповіді.
Працювати з символом оленя. У медитаціях, малюнках, афірмаціях чи образах — він уособлює шляхетність, витривалість, зв’язок із власним диким "я".
Ця повня допомагає заземлитися та відновити контакт із тілом. Піклування про себе, відпочинок, фізичні практики та ритуали з землею (наприклад, стояння босоніж на траві) дадуть глибоке відчуття внутрішнього центру.
Оленяча повня — це не про драму чи емоційні спалахи. Вона про тиху силу, яка живе у кожному з нас. Варто лише зупинитися й почути її.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.