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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
2 хв

Оленяча повня 10 липня 2025 року: три медитації для розквіту

У ніч Оленячої повні 10 липня 2025 року відкрийте двері до глибинної сили й гармонії через три медитації, що допоможуть вам розквітнути внутрішньо.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Медитація, Місяць

Медитація, Місяць / © ТСН.ua

Повня Оленя — це час внутрішньої сили, пробудження інтуїції та розкриття потенціалу. Медитації в цей день мають особливу силу оновлення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Назва походить із традицій корінних народів Північної Америки: саме в цей період у самців оленів відростають нові роги. Це потужний символ відродження, сили, шляхетності та розширення особистого простору.

У 2025 році Оленяча повня припадає на 10 липня, коли Місяць перебуватиме у знаку Козорога — це додає медитаціям стійкості, глибини та фокусованості на цілях.

Три медитації для розквіту

1. Медитація “Роги сили”

Для чого: для відновлення власних кордонів та внутрішньої впевненості.
Як виконувати:
– Сядьте з рівною спиною.
– Уявіть, що з вашої маківки проростають символічні роги. Вони міцні, гнучкі й водночас благородні.
– З кожним вдихом відчувайте, як через них ви з’єднуєтесь із Космосом, отримуєте захист та силу.
– Повторюйте: «Я в силі. Я під захистом. Я розквітаю».

2. Медитація “Тиха стежка”

Для чого: для зосередження, інтуїції та внутрішнього бачення свого шляху.
Як виконувати:
– Уявіть, що йдете вузькою лісовою стежкою разом із оленем.
– Він не боїться вас, він вас веде.
– Йдіть за ним мовчки, дослухаючись до звуків лісу та свого серця.
– В кінці стежки запитайте в себе: Куди я йду? Чому цей шлях — мій?
– Подякуйте оленеві.

3. Медитація “Світло Повні в мені”

Для чого: для наповнення світлом, зцілення і гармонії.
Як виконувати:
– Вийдіть на повітря або уявіть, що Місяць світить просто вам у серце.
– Вдихайте його світло, ніби воно проходить крізь усе ваше тіло, освітлює і зцілює тіні.
– Уявляйте, як ваше тіло починає світитися зсередини.
– Повторюйте: «Я — світло. Я — гармонія. Я — новий початок».

Це ідеальний момент для того, щоб відчути себе частиною природи, відновити внутрішню тишу, заспокоїти розум і згадати про свою цілісність. Олень не біжить — він рухається плавно, з гідністю. І ви теж можете.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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