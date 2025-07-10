Оленяча повня 10 липня 2025 року: три медитації для розквіту

Медитація, Місяць / © ТСН.ua

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Повня Оленя — це час внутрішньої сили, пробудження інтуїції та розкриття потенціалу. Медитації в цей день мають особливу силу оновлення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Назва походить із традицій корінних народів Північної Америки: саме в цей період у самців оленів відростають нові роги. Це потужний символ відродження, сили, шляхетності та розширення особистого простору.

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У 2025 році Оленяча повня припадає на 10 липня, коли Місяць перебуватиме у знаку Козорога — це додає медитаціям стійкості, глибини та фокусованості на цілях.

Три медитації для розквіту

1. Медитація “Роги сили”

Для чого: для відновлення власних кордонів та внутрішньої впевненості.

Як виконувати:

– Сядьте з рівною спиною.

– Уявіть, що з вашої маківки проростають символічні роги. Вони міцні, гнучкі й водночас благородні.

– З кожним вдихом відчувайте, як через них ви з’єднуєтесь із Космосом, отримуєте захист та силу.

– Повторюйте: «Я в силі. Я під захистом. Я розквітаю».

2. Медитація “Тиха стежка”

Для чого: для зосередження, інтуїції та внутрішнього бачення свого шляху.

Як виконувати:

– Уявіть, що йдете вузькою лісовою стежкою разом із оленем.

– Він не боїться вас, він вас веде.

– Йдіть за ним мовчки, дослухаючись до звуків лісу та свого серця.

– В кінці стежки запитайте в себе: Куди я йду? Чому цей шлях — мій?

– Подякуйте оленеві.

3. Медитація “Світло Повні в мені”

Для чого: для наповнення світлом, зцілення і гармонії.

Як виконувати:

– Вийдіть на повітря або уявіть, що Місяць світить просто вам у серце.

– Вдихайте його світло, ніби воно проходить крізь усе ваше тіло, освітлює і зцілює тіні.

– Уявляйте, як ваше тіло починає світитися зсередини.

– Повторюйте: «Я — світло. Я — гармонія. Я — новий початок».

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Це ідеальний момент для того, щоб відчути себе частиною природи, відновити внутрішню тишу, заспокоїти розум і згадати про свою цілісність. Олень не біжить — він рухається плавно, з гідністю. І ви теж можете.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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