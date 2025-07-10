Оленяча повня 10 липня 2025 року: три ритуали для покращення життя і особливості періоду

Повня / © Associated Press

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Оленяча повня — це назва липневої повні в традиціях корінних народів Північної Америки, коли у самців оленів починають виростати нові роги. Це символ росту, сили, мужності та відновлення. У 2025 році вона настане 10 липня о 1:38 за київським часом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Особливості періоду:

Астрологічно

Ця повня відбувається в знаку Козорога, активізуючи теми особистих цілей, дисципліни, відповідальності та внутрішньої витривалості. Сатурн — управитель Козерогам — підкреслює потребу у зрілості, рішучості та структурі.

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Езотерично

Повня в Козорізі — це ідеальний момент для очищення від внутрішніх блоків, які заважають реалізовувати себе у світі. Це час, коли сила землі допомагає втримати досягнуте, а енергія повного Місяця — підсилити намір.

Психологічно

Можливе загострення тем самодисципліни, тривожності через недосягнуті цілі чи тиск обов'язків. Але це також шанс переосмислити шлях і виділити те, що справді варте зусиль.

Три ритуали на Оленячу повню:

1. Ритуал укорінення бажань

Для чого: сформувати чіткий намір і запустити його у Всесвіт.

Що потрібно: аркуш паперу, кориця, свічка.

Як:

– Запишіть на папері, що саме хочете досягти.

– Посипте запис корицею (символ енергії та притягнення).

– Запаліть свічку і скажіть: «Намір укорінено, воля моя міцна, як роги оленя. Так буде».

– Закопайте листок у землю.

2. Ритуал очищення через воду

Для чого: позбутися внутрішніх обмежень і страхів.

Що потрібно: миска з водою, морська сіль, декілька крапель лавандової олії.

Як:

– Змішайте інгредієнти у воді.

– Вмийтеся нею зі словами: «Змиваю страхи, сумніви, тяжкість. Я вільна рухатися вперед».

– Вилийте воду під дерево або в потік.

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3. Ритуал сили тварини

Для чого: закликати свою внутрішню силу та мудрість.

Що потрібно: зображення оленя, дзвіночок, дзеркало.

Як:

– Подивіться в дзеркало і уявіть, що за вами стоїть величний олень.

– Скажіть: «Я дозволяю собі бути сильною, обачною, гнучкою. Як Олень, я знаходжу шлях у тиші».

– Дзвоніть у дзвіночок, активуючи енергію тотема.

Зробіть паузу, подивіться на Місяць і згадайте: ваша сила — не в боротьбі, а у внутрішній цілісності. Цей Місяць — про те, щоб рости, але не ламатися. Бути дикими, але мудрими.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.