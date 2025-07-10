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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

Оленяча повня 10 липня 2025 року: три ритуали для покращення життя і особливості періоду

Повня Оленя — це потужний час для внутрішнього оновлення, посилення інтуїції та звернення до своїх диких мрій.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повня

Повня / © Associated Press

Оленяча повня — це назва липневої повні в традиціях корінних народів Північної Америки, коли у самців оленів починають виростати нові роги. Це символ росту, сили, мужності та відновлення. У 2025 році вона настане 10 липня о 1:38 за київським часом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Особливості періоду:

Астрологічно
Ця повня відбувається в знаку Козорога, активізуючи теми особистих цілей, дисципліни, відповідальності та внутрішньої витривалості. Сатурн — управитель Козерогам — підкреслює потребу у зрілості, рішучості та структурі.

Езотерично
Повня в Козорізі — це ідеальний момент для очищення від внутрішніх блоків, які заважають реалізовувати себе у світі. Це час, коли сила землі допомагає втримати досягнуте, а енергія повного Місяця — підсилити намір.

Психологічно
Можливе загострення тем самодисципліни, тривожності через недосягнуті цілі чи тиск обов'язків. Але це також шанс переосмислити шлях і виділити те, що справді варте зусиль.

Три ритуали на Оленячу повню:

1. Ритуал укорінення бажань

Для чого: сформувати чіткий намір і запустити його у Всесвіт.
Що потрібно: аркуш паперу, кориця, свічка.
Як:
– Запишіть на папері, що саме хочете досягти.
– Посипте запис корицею (символ енергії та притягнення).
– Запаліть свічку і скажіть: «Намір укорінено, воля моя міцна, як роги оленя. Так буде».
– Закопайте листок у землю.

2. Ритуал очищення через воду

Для чого: позбутися внутрішніх обмежень і страхів.
Що потрібно: миска з водою, морська сіль, декілька крапель лавандової олії.
Як:
– Змішайте інгредієнти у воді.
– Вмийтеся нею зі словами: «Змиваю страхи, сумніви, тяжкість. Я вільна рухатися вперед».
– Вилийте воду під дерево або в потік.

3. Ритуал сили тварини

Для чого: закликати свою внутрішню силу та мудрість.
Що потрібно: зображення оленя, дзвіночок, дзеркало.
Як:
– Подивіться в дзеркало і уявіть, що за вами стоїть величний олень.
– Скажіть: «Я дозволяю собі бути сильною, обачною, гнучкою. Як Олень, я знаходжу шлях у тиші».
– Дзвоніть у дзвіночок, активуючи енергію тотема.

Зробіть паузу, подивіться на Місяць і згадайте: ваша сила — не в боротьбі, а у внутрішній цілісності. Цей Місяць — про те, щоб рости, але не ламатися. Бути дикими, але мудрими.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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