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- Астрологія
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Оленяча повня 10 липня 2025 року: три ритуали для покращення життя і особливості періоду
Повня Оленя — це потужний час для внутрішнього оновлення, посилення інтуїції та звернення до своїх диких мрій.
Оленяча повня — це назва липневої повні в традиціях корінних народів Північної Америки, коли у самців оленів починають виростати нові роги. Це символ росту, сили, мужності та відновлення. У 2025 році вона настане 10 липня о 1:38 за київським часом.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Особливості періоду:
Астрологічно
Ця повня відбувається в знаку Козорога, активізуючи теми особистих цілей, дисципліни, відповідальності та внутрішньої витривалості. Сатурн — управитель Козерогам — підкреслює потребу у зрілості, рішучості та структурі.
Езотерично
Повня в Козорізі — це ідеальний момент для очищення від внутрішніх блоків, які заважають реалізовувати себе у світі. Це час, коли сила землі допомагає втримати досягнуте, а енергія повного Місяця — підсилити намір.
Психологічно
Можливе загострення тем самодисципліни, тривожності через недосягнуті цілі чи тиск обов'язків. Але це також шанс переосмислити шлях і виділити те, що справді варте зусиль.
Три ритуали на Оленячу повню:
1. Ритуал укорінення бажань
Для чого: сформувати чіткий намір і запустити його у Всесвіт.
Що потрібно: аркуш паперу, кориця, свічка.
Як:
– Запишіть на папері, що саме хочете досягти.
– Посипте запис корицею (символ енергії та притягнення).
– Запаліть свічку і скажіть: «Намір укорінено, воля моя міцна, як роги оленя. Так буде».
– Закопайте листок у землю.
2. Ритуал очищення через воду
Для чого: позбутися внутрішніх обмежень і страхів.
Що потрібно: миска з водою, морська сіль, декілька крапель лавандової олії.
Як:
– Змішайте інгредієнти у воді.
– Вмийтеся нею зі словами: «Змиваю страхи, сумніви, тяжкість. Я вільна рухатися вперед».
– Вилийте воду під дерево або в потік.
3. Ритуал сили тварини
Для чого: закликати свою внутрішню силу та мудрість.
Що потрібно: зображення оленя, дзвіночок, дзеркало.
Як:
– Подивіться в дзеркало і уявіть, що за вами стоїть величний олень.
– Скажіть: «Я дозволяю собі бути сильною, обачною, гнучкою. Як Олень, я знаходжу шлях у тиші».
– Дзвоніть у дзвіночок, активуючи енергію тотема.
Зробіть паузу, подивіться на Місяць і згадайте: ваша сила — не в боротьбі, а у внутрішній цілісності. Цей Місяць — про те, щоб рости, але не ламатися. Бути дикими, але мудрими.
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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.