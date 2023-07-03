Оленяча повня 3 липня 2023 року: чому така назва

Оленяча повня 3 липня, під час якої відбувається супермісяць - це назва, яка використовується для позначення повні, яка відбувається в липні та пов'язана з природними циклами оленів.

Ця назва походить від традиційної індіанської назви, яка вживалася для позначення повних місяців впродовж року.

Зазвичай, кожна повня має свою унікальну назву, яка пов'язана з певними природними явищами або змінами, що відбуваються в той час року.

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В цьому випадку, оленяча повня вказує на період, коли олені зазвичай розпочинають скидати роги в наслідок нового зростання рогів. Така назва використовується для позначення конкретної повні 3 липня 2023 року.

Позначення повні різними назвами може бути пов'язане з різними культурами, традиціями або місцевими віруваннями.

Також рекомендуємо звернутися до астрологічних або езотеричних джерел, які можуть мати конкретну інформацію щодо назви для цієї повні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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