Оленяча повня 3 липня 2023 року: що варто зробити і які дії - під забороною

За поглядом езотерики, оленяча повня 3 липня 2023 року може бути сприятливим часом для різних практик і ритуалів. Ось декілька ідей:

Медитація під місячним світлом: Вийдіть на прогулянку під час повні і знайдіть спокійне місце. Сядьте або станьте зручно, закрийте очі і зосередьтеся на диханні. Дозвольте місячному світлу наповнити ваше тіло та розслабити розум. Візуалізуйте, як місячна енергія проникає в вас і дарує гармонію, спокій та підтримку. Ритуал намірів: супермісяць може бути потужним часом для створення та підсилення намірів. Напишіть список своїх бажань, мрій або цілей, які ви хотіли б здійснити. Під час повні тримайте цей список в руках і візуалізуйте, як ваші наміри збуваються. Після цього можете спалити або поховати цей список, символізуючи віддачу його вищим силам. Енергетичне очищення: Використовуйте енергію супермісяця для очищення свого енергетичного поля. Станьте під місячним світлом і уявляйте, як всі негативні енергії, стрес або блоки розчиняються під промінням місяця. Дихайте глибоко і відпускайте будь-які негативні емоції чи напругу. Виразіть вдячність місячній енергії за підтримку в цьому процесі очищення.

Ці ритуали є лише пропозиціями, і ви можете адаптувати їх до своїх власних вірувань та потреб. Головне - слухайте своє внутрішнє єство.

За поглядом езотерики, під час оленячої повні, є кілька речей, які можна уникати або бути обережним:

Важкі енергетичні ситуації: Уникайте суперечок, конфліктів або будь-яких важких емоційних ситуацій під час оленячої повні. Вважається, що в цей час енергія може бути особливо інтенсивною, і такі ситуації можуть підсилити негативні наслідки. Негативні думки та емоції: супермісяць може підсилювати емоції, тому важливо бути обережним із негативними думками та емоціями. Старайтеся зосередитися на позитивних аспектах життя та привертати до себе гармонійні енергії. Великі зміни та початки: Деякі люди вважають, що Оленяча повня не є сприятливим часом для великих змін у житті або нових початків. Замість цього, можна зачекати на наступний етап місяця, коли енергія може бути більш сприятливою для таких дій. Енергетичне перенавантаження: Уникайте надмірної активності або перенавантаження енергії під час оленячої повні. Важливо забезпечити собі достатньо часу для відпочинку, відновлення та зворотного з'єднання з власною внутрішньою сутністю.

Ці поради є загальними рекомендаціями з погляду езотерики, і ви можете самостійно визначити, що є найкращим для вашого власного досвіду та вірувань.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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