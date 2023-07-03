Оленяча повня 3 липня 2023 року: три цікаві езотеричні ритуали

Під час повні можна виконати певні містичні ритуали.

Зважаючи на особливий характер Оленячої повні 3 липня 2023 року, ось три езотеричні ритуали, які можна виконати:

Ритуал підключення до місячної енергії: Знайдіть тихе місце просто неба, де ви можете бути сам на сам із собою.

Сядьте або станьте зручно, зосередьтеся на своєму диханні і заспокойте розум.

Візуалізуйте, як місячна енергія звертається до вас. Уявіть, як її промені наповнюють ваше тіло та розчиняють будь-яку напругу чи негативність.

Запитайте місяць про будь-які поради, мудрість або інтуїтивні відповіді, які він може мати для вас. Слухайте свою інтуїцію та сприймайте будь-які відповіді, які виникають. Ритуал намірів та підсилення бажань: Спишіть свої наміри, мрії та бажання на аркуш паперу.

Під час Оленячої повні вийдіть на вулицю під відкрите небо, тримаючи свій список намірів.

Прочитайте свої наміри вголос, почуваючи, що вони вже здійснюються. Відчуйте силу своїх слів та візуалізуйте бажані результати.

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Після того, як прочитали всі свої наміри, покладіть список під проміння місяця і скажіть: "Дякую, що мої наміри здійснюються відповідно до вищого порядку."

Залиште свій список під місячним світлом протягом ночі, щоб він продовжував віддавати ваші наміри Всесвіту. Ритуал очищення та відпускання: Під час Оленячої повні знайдіть місце неподалік води, наприклад, річки або озера.

Сядьте біля води і замкніть очі, зосередившись на своєму диханні.

Візуалізуйте, як негативні емоції, блоки або токсичність відпускають вас і перетворюються на місячне світло.

Розкрийте очі і спостерігайте за місячним відображенням у воді. Відчуйте, як місячна енергія очищає вас та воду, виносячи всю негативність.

Поклоніться місяцю і воді, виражаючи свою вдячність за їх допомогу у процесі очищення та відпускання.

Ці ритуали створені для підсилення вашого зв'язку з місячною енергією та підтримки вашого особистого розвитку. Завжди слухайте свою інтуїцію та довіряйте своїм внутрішнім потребам під час виконання будь-яких ритуалів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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