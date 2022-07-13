Оленячий супермісяць 13 липня: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Супермісяць — це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодика з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, по якій Місяць обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди.

При проходженні повним Місяцем перигею (супермісяць) супутник Землі виглядає на 14 % більшим в діаметрі. Оскільки освітленість поверхні Місяця залишається не змінною, а Місяць стає ближчим він виглядає на 30 % яскравішим, ніж при проходженні найбільш віддаленої точки — апогею.

Зауважте, що кожна повня має свої назви, які прийшли з індіанських, колоніальних та інших північноамериканських традицій.

Наприклад, липнева повня називається «Олень», тому що в цей час у самців оленів починається фаза активного зростання рогів.

Так, дехто називає її Грозовим Місяцем у зв'язку з тим, що вона відбувається в сезон дощів.

У давньоанглійській цей місяць називають Сінним Місяцем, у зв'язку з тим, що в липні збирають урожай сіна.

Китайське ім'я цієї повні – Місяць Голодних Духів. У країні вважають, що в цей час по землі блукають голодні привиди.

Корінні американці називають Місяць у липні теж Олень Місяць, Місяць Стиглої Кукурудзи, Журавлиний Місяць, колоніальні американці – Літній Місяць.

Крім того, неоязичники називають її Рожевим Місяцем, віккани – Медовою.

З погляду езотерики, супермісяць відкриє горизонти та перспективи можливостей тим людям, які старанно й ретельно працюватимуть, шукатимуть нестандартні розв'язання проблем та намагатимуться їх вирішити.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період оленячого супермісяця у 2022 році.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Фото: ТСН.ua

Те, на що звертаєш свою увагу, набуваєте більшої глибини, але обережно, щоб не втонути.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Фото: ТСН.ua

Найкращий спосіб виправити помилку - розсміятися. А потім все-таки взяти і виправити.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Фото: ТСН.ua

Усвідомлюючи, що все змінюється, чи станеш щось утримувати, а якщо станеш - то що?

РАК (22 червня-22 липня)

Фото: ТСН.ua

Практикуй задоволеність, замість пошуку того, що задовольняє, а за нею далеко ходити не треба, вона завжди у тобі.

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ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Фото: ТСН.ua

Задоволення не приносять радості. Її приносить віддавання як безкорисне діяння.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Фото: ТСН.ua

Всередині у кожного є храм. Хто там на вівтарі, вирішить кожен сам, яким молитися богам.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Фото: ТСН.ua

Не наділяй важливістю неважливе. Але спочатку, вмій відрізнити, бо це є саме важливе.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Фото: ТСН.ua

Коли усе на своїх місцях, тоді усе на своїх місцях, головне - правильно визначити місця.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Фото: ТСН.ua

Баланс. Повага. Чистота. Усвідомленість. Пам’ятайте про це.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Фото: ТСН.ua

Запали свічку, а разом з нею і світло пізнання. Першу потім не забудь погасити, не переплутай.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Фото: ТСН.ua

Нехай кожен рух буде як танець, а кожна слово як пісня.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Фото: ТСН.ua

Щастя - це стан розуму. Воно у твоїх руках.

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