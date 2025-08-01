Оракул Ленорман на 1 серпня 2025 року: Овнам новий старт, Тельцям — ясність

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — це система символічних карт, кожна з яких відкриває підказки для щоденних подій. Карту на 1 серпня 2025 року розкриють теми нового старту, впорядкування планів та гармонізації внутрішнього ритму. Дізнаємося, чому варто прислухатися саме до цього дня та як найкраще використати його енергію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — “Сонце”

Нова фаза: час реалізовувати амбітні плани. Успіх йде поруч — варто вийти на публічність або заявити про себе.

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Телець — “Міст”

Прояснення, зв’язки та рішення — сьогодні легко знайти вихід із складної ситуації або залагодити конфлікт.

Близнята — “Дзвінок”

Сигнал змін: вони можуть бути несподіваними, але принесуть нову інформацію або запрошення.

Рак — “Книга”

Інтуїція і знання, навчання або корисна інформація дадуть напрямок. Чудовий день для вивчення або обміну ідеями.

Лев — “Кінь”

Рух уперед, активні дії, зустрічі або подорожі. Відчуйте свободу і не бійтеся діяти.

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Діва — “Хмари”

Можлива невизначеність — не поспішайте ухвалювати рішення, доки картина не проясниться.

Терези — “Букет”

Позитивні сюрпризи, вибачення або прояви вдячності. Сприятливий день для дружніх жестів і сміливих рухів у стосунках.

Скорпіон — “Якір”

Стабільність, зосередження, можливість утвердитися в новому статусі.

Стрілець — “Коса”

Час рішучих змін або очищення. Відкиньте старе — звільніть місце для нового.

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Козоріг — “Ведмідь”

Авторитетна підтримка, фінансова допомога або стабільність у справах.

Водолій — “Сад”

Соціальні кола, публічна активність або робота у команді стануть джерелом нових ідей.

Риби — “Лілії”

Глибока внутрішня гармонія, мудрі поради або духовний зв’язок. Чудово підійде для усвідомлених розмов.

1 серпня 2025 року — ідеальний привід почати місяць з ясністю, новим імпульсом і впевненістю. Внутрішня гармонія, рух уперед і зв'язки — ключові теми. Хтось отримає знак, інший — можливість або цінну інформацію.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що війна в Україні завершиться не на полі бою: відома тарологиня здивувала прогнозом.