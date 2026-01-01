Оракул Ленорман на 1 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — гармонійний старт, Стрільцям — нові плани

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає відчути енергію першого дня року та зрозуміти, з яким настроєм краще входити у новий етап. 1 січня карти радять не поспішати, прислухатися до себе й дозволити подіям розгортатися природно.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Вершник

Новий імпульс і бажання діяти. День може принести несподівану ідею або новину.

Телець — Дерево

Відновлення сил і потреба в повільному ритмі. Варто подбати про комфорт і самопочуття.

Близнята — Птахи

Розмови, обмін враженнями, активне спілкування. День буде емоційно насиченим.

Рак — Дім

Затишок і безпека. Найкраще провести час у знайомій, теплій атмосфері.

Лев — Букет

Позитивні емоції, привітання та знаки уваги. День подарує святковий настрій.

Діва — Книга

Роздуми й внутрішні висновки. Не все потрібно одразу планувати — дайте собі час.

Терези — Серце

Гармонійний старт року. Тепле спілкування й приємні емоції зададуть правильний настрій.

Скорпіон — Вежа

Потреба в тиші й дистанції. День добре підходить для внутрішнього налаштування.

Стрілець — Корабель

Нові плани, мрії та погляд у майбутнє. Ви відчуваєте готовність до змін.

Козоріг — Якір

Стабільність і відчуття опори. Рік починається з упевненого стану.

Водолій — Лелека

Передчуття оновлення. Навіть невеликі зміни принесуть позитивні зрушення.

Риби — Місяць

Чутливість і внутрішній спокій. День сприятливий для творчості й м’якого входу в рік.

1 січня 2026 року Терези відчують гармонійний старт і теплоту у спілкуванні, а Стрільці почнуть рік із нових планів і надій. Загалом день підходить для відновлення, спокійного настрою та внутрішнього налаштування на майбутнє.

