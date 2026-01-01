- Дата публікації
Оракул Ленорман на 1 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — гармонійний старт, Стрільцям — нові плани
1 січня 2026 року принесе м’який, спокійний початок нового року. День сприятиме відновленню сил, внутрішньому налаштуванню та першим обдуманим крокам у майбутнє.
Оракул Ленорман допомагає відчути енергію першого дня року та зрозуміти, з яким настроєм краще входити у новий етап. 1 січня карти радять не поспішати, прислухатися до себе й дозволити подіям розгортатися природно.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Вершник
Новий імпульс і бажання діяти. День може принести несподівану ідею або новину.
Телець — Дерево
Відновлення сил і потреба в повільному ритмі. Варто подбати про комфорт і самопочуття.
Близнята — Птахи
Розмови, обмін враженнями, активне спілкування. День буде емоційно насиченим.
Рак — Дім
Затишок і безпека. Найкраще провести час у знайомій, теплій атмосфері.
Лев — Букет
Позитивні емоції, привітання та знаки уваги. День подарує святковий настрій.
Діва — Книга
Роздуми й внутрішні висновки. Не все потрібно одразу планувати — дайте собі час.
Терези — Серце
Гармонійний старт року. Тепле спілкування й приємні емоції зададуть правильний настрій.
Скорпіон — Вежа
Потреба в тиші й дистанції. День добре підходить для внутрішнього налаштування.
Стрілець — Корабель
Нові плани, мрії та погляд у майбутнє. Ви відчуваєте готовність до змін.
Козоріг — Якір
Стабільність і відчуття опори. Рік починається з упевненого стану.
Водолій — Лелека
Передчуття оновлення. Навіть невеликі зміни принесуть позитивні зрушення.
Риби — Місяць
Чутливість і внутрішній спокій. День сприятливий для творчості й м’якого входу в рік.
1 січня 2026 року Терези відчують гармонійний старт і теплоту у спілкуванні, а Стрільці почнуть рік із нових планів і надій. Загалом день підходить для відновлення, спокійного настрою та внутрішнього налаштування на майбутнє.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.