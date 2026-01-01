ТСН у соціальних мережах

Оракул Ленорман на 1 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку: Терезам — гармонійний старт, Стрільцям — нові плани

1 січня 2026 року принесе м’який, спокійний початок нового року. День сприятиме відновленню сил, внутрішньому налаштуванню та першим обдуманим крокам у майбутнє.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман допомагає відчути енергію першого дня року та зрозуміти, з яким настроєм краще входити у новий етап. 1 січня карти радять не поспішати, прислухатися до себе й дозволити подіям розгортатися природно.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Вершник
    Новий імпульс і бажання діяти. День може принести несподівану ідею або новину.

  • Телець — Дерево
    Відновлення сил і потреба в повільному ритмі. Варто подбати про комфорт і самопочуття.

  • Близнята — Птахи
    Розмови, обмін враженнями, активне спілкування. День буде емоційно насиченим.

  • Рак — Дім
    Затишок і безпека. Найкраще провести час у знайомій, теплій атмосфері.

  • Лев — Букет
    Позитивні емоції, привітання та знаки уваги. День подарує святковий настрій.

  • Діва — Книга
    Роздуми й внутрішні висновки. Не все потрібно одразу планувати — дайте собі час.

  • Терези — Серце
    Гармонійний старт року. Тепле спілкування й приємні емоції зададуть правильний настрій.

  • Скорпіон — Вежа
    Потреба в тиші й дистанції. День добре підходить для внутрішнього налаштування.

  • Стрілець — Корабель
    Нові плани, мрії та погляд у майбутнє. Ви відчуваєте готовність до змін.

  • Козоріг — Якір
    Стабільність і відчуття опори. Рік починається з упевненого стану.

  • Водолій — Лелека
    Передчуття оновлення. Навіть невеликі зміни принесуть позитивні зрушення.

  • Риби — Місяць
    Чутливість і внутрішній спокій. День сприятливий для творчості й м’якого входу в рік.

1 січня 2026 року Терези відчують гармонійний старт і теплоту у спілкуванні, а Стрільці почнуть рік із нових планів і надій. Загалом день підходить для відновлення, спокійного настрою та внутрішнього налаштування на майбутнє.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать завершення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

